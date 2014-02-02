عشاق الشاشة الهندية لعام 2014

أتحفتنا مدينة السينما الهندية "بوليوود" بالكثير من القصص الرومانسية والدرامية الباهرة. وكان أبطالها نجوماً من عالم بوليوود الساحر، ممّن جمعتهم السينما الهندية لتجسيد أفضل ما يكون من أدوار وقصص. لكن الذي لا نعرفه عن نجوم هوليوود هو ما يجري خلف الكواليس من قصص حبّ حقيقية، جمعت هؤلاء النجوم، وقد تكون تكللت بالزواج.

وبعد أن عرضنا عليكم العديد من المواضيع التي تناولت أخبار نجوم ونجمات بوليوود وأكثر الثنائيات البوليووديّة جاذبيةً، نتناول في هذا الموضوع أهمّ النجوم العشّاق الذين نتمنى لهم الزواج في عام 2014 الجاري.

إذاً، ننتظر بفارغ الصبر إعلاناً ما من قبل نجمي بوليوود Katrina Kaif وRanbeer Kapoor بشأن حياتهما المشتركة (ربما الزواج)، خصوصاً بعد خروجهما سويّاً في أكثر من مناسبة على الشاطىء، وفي العديد من الحفلات والدعوات الخاصّة بهما.

ومنذ أن تمّ الإعلان عن الفيلم الذي يقوم ببطولته نجما بوليوود Alia Bahat و Arjun Kapoor، ينتظر محبّوهم وجمهورهم مشاهدتهما سوياً على الشاشة الهندية، آملين لهما الزواج، خصوصاً بعد أن جمعتهما قصة حبّ متوترة ومليئة بالمشاكل.

وهناك نجوم أخفوا قصص الحبّ التي جمعتهم؛ لكن من دون أن يخفَى ذلك عن الإعلام والجمهور الذي تابع أخبارهم يوميّاً.

ومن بين هؤلاء Virat Kohli و Anushka Sharma اللذان أخفيا لقاءاتهما السرية لفترة طويلة، فيما يؤكّد الكثير من المصادر السرية عكس ذلك.

إلى أولئك النجوم ينضمّ Bipasha Basu و Harman Baweja اللذين حاولا أن يخفيا قصتهما العاطفية ومشاعر الحبّ بينهما. لكن عام 2014 سيظهر الكثير عن هذا الثنائيّ الشهير، على ما يبدو.

أمّا الثنائيّ Deepika Padukone و Ranbir Singh فيقال إنّ قصة حبّ تجمعهما منذ تصوير فيلم Ram-Leela، بالرغم من أنّهما لم يعلنا ذلك حتى الساعة.

ونختم بذكر الثنائيّ Sonam Kapoor وVineet Malhotra، اللذين تجمعهما قصة حبّ متينة، وفق مصادر موثوقة، بالرغم من استمرار النجمين بالتحفّظ وامتناعهما عن الإدلاء بأيّ إعلانٍ بشأن ذلك.

الجدير ذكره أنّ السينما الهندية جمعت سابقاً العديد من النجوم تحت سقف الزواج، من أمثال: Amitabh وJaya Bachchan، Aishwarya Rai وAbhishek Bachchan، Ajay Devgan وKajol، وغيرهم.