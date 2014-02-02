كيف تتخلصين من تشققات الحمل وترهلات أسفل البطن؟

انقضت فترة الحمل بكل أرقها وتعبها، وبدأت تلاحظين آثاره على جسمك على شكل تشققات طوليَّة، وترهلات في منطقة البطن؛ يصعب التخلص منها إلا بالطرق الطبيَّة الجراحيَّة البسيطة.

«سيدتي نت» التقت باستشاريَّة الجلديَّة والليزر بمركز (المحترفون للجراحة التجميليَّة) بجدَّة، الدكتورة نيفين الزهيري؛ لتطلعنا كيف تتخلص المرأة الحامل من تشققات الحمل وترهلات أسفل البطن، وأنجع الطرق للتخلص منهما.

بداية أوضحت الدكتورة نيفين أنَّ علاج آثار الحمل كالتشققات والترهلات في منطقة أسفل البطن يكون باستخدام جهاز «الريوبلش»، وهو جهاز يعتمد على حقن غاز ثاني أكسيد الكربون تحت الجلد بكميات ضئيلة جداً لا تكاد تذكر، وهو غاز طبيعي غير ضار؛ لم يثبت أنَّه تسبب في أي مضاعفات؛ أو أنَّ له آثاراً جانبيَّة.

وتستخدم هذه التقنية بفعاليَّة عالية في علاج العديد من الحالات التي كان علاجها صعباً في السابق من تشققات الجلد الناتجة عن الحمل والسمنة، وقد أكدت الدراسات فاعليتها الممتازة في التقليل والتخفيف من مشكلة السيلولايت «تراكم الدهون» وشد الجلد المتراخي، إذ يؤدي ضخ الغاز إلى توسيع الأوعية الدمويَّة داخل طبقة الأدمة من الجلد، فيحاول الجسم إعادة التوازن وإصلاح الخلل الوهمي، الذي سببه الحقن بين نسبتي الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون. وهذا التوسع في الأوعية الدمويَّة ينتج عنه تدفق الدم محملاً بالأكسجين والمادة الغذائيَّة إلى المناطق التي تم حقنها، ما يساهم في إعادة ترميم خلايا الجلد والكولاجين الموجودة في المناطق المراد علاجها.

وتحتاج هذه التقنية إلى أربع جلسات وحتى 12 جلسة، وفي المتوسط 6 جلسات تخضع لها المريضة أسبوعياً وأحياناً كل أسبوعين، كما أنَّ النتائج تكون طويلة الأمد، لكن لضمان استمراريَّة مفعول العلاج ننصح بجلسات منتظمة شهريَّة؛ للحفاظ على النتيجة. وبغض النظر عن الوخز البسيط الذي يشعر به المريض أثناء الحقن فلا يوجد أي ألم آخر يذكر، غير أنَّ ذلك الوخز يتبعه شعور بالدفء فور الانتهاء من عمليَّة الحقن.

نصائح مفيدة

ـ احرصي قبل يومين من الحقن على استخدام كريم يحتوي على الفيتامين (K)، ما يمنع من احتباس الدم بالجلد، والتقليل من اصطباغه باللون الأزرق والتخفيف من أثره، وأكملي المواظبة عليه ليومين آخرين بعد الحقن.

ـ تجنبي التعرُّض للحرارة العالية والأبخرة مثل: الساونا والبخار وأشعة الشمس، ما يقلل من مدَّة المواد المحقونة داخل البشرة، ويضعف من أثرها العلاجي.

ـ واظبي على تحريك المنطقة التي تم حقنها، وذلك للتأكد من مرور المادة داخل العضل دون سواه.

دهون أسفل البطن

وللقضاء على الدهون في منطقة البطن ينصح الأطباء لضمان استمرار نتائج الحقن في تلك المنطقة؛ باتباع برنامج غذائي صحي خالٍ من الدهون المشبعة والموجودة بكثرة في المقليات، والوجبات السريعة واللحوم، وتناول الدهون المفيدة مثل (أوميجا-3)، والمتوفرة في أسماك التونا والسلمون والمكسرات بدلاً منها. وكذلك داومي على ممارسة الرياضة بانتظام؛ لضمان استمراريَّة النتائج المتمثلة في شدِّ الجلد المترهل الناتج عن الحمل وزيادة الوزن أو ما بعد الولادة.

وللمحافظة على نتائج دائمة، استعملي كريماً خاصاً يصفه الطبيب، ويحتوي على بعض الفيتامينات المهمة للبشرة والجلد كفيتامين (E)؛ لأنَّ الجلد عامَّة يتحسن عندما تكون نسبة الترطيب عالية داخل الخليَّة، حيث إنَّ مقاومتها لعمليات الأكسدة الخارجيَّة مثل التعرَّض للشمس تكون كبيرة جداً.