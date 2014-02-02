خطوات صنع كيكة حفاضات لحفلة استقبال المولود

كيكة الحفاضات هي تقليعة حديثة، باتت شائعة في حفلات استقبال المواليد الجدد، وتعتبر طريقة جديدة ومبتكرة لتقديم هدية مفيدة وجميلة للأم الحامل.

تتكون كيكة الحفاظات من ترتيب للحفاضات الخاصة بالأطفال في طبقات –أو أدوار- وتزيينها بالشرائط الملونة والورود الصناعية وغيرها من أدوات الزينة المختلفة. كما ويمكن إضافة مستلزمات أخرى للرضيع إلى الكعكة؛ كزجاجات الرضاعة أو علبة مسحوق البودرة حسبما تسمح به الميزانية.

نقدم لك فيما يلي طريقة سهلة وسريعة لصناعة كيكة الحفاضات؛ لتقديمها كهدية لصديقتك الحامل في حفل استقبال مولودها.

ستحتاجين إلى:

48 حفاضاً من النوع المخصص للرضع

أشرطة للزينة من النوع الرفيع والعريض

مقص

صمغ

رباط مطاطي بأحجام صغيرة وكبيرة

زينة مكشكشة من الورق

دبدوب صغير لتزيين رأس أو قمة الكيكة

طريقة صنع كيكة الحفاضات:

1- ابدئي بلف الحفاضات على شكل أسطوانة، ومن ثم قومي بتثبيتها «اللفة» باستخدام الأربطة المطاطية.

2- لصنع الطبقة السفلية قومي بلف 3 أسطوانات من الحفاض برباط مطاطي، ومن ثم قومي بضم 3 حفاضات أخرى ضمن الرباط.

3- استمري في إضافة الأسطونات إلى الدائرة المركزية مع تثبيت كل حلقة جديدة منها برباط مطاطي... في النهاية يجب أن تتكون الطبقة السفلية من 33 حفاضاً.

4- قومي بتكرار الخطوتين السابقتين (1 و2) لصنع الطبقة الوسطى والعلوية من الكيكة، مع مراعاة أن الوسطى ستتكون من 18 حفاضاً، أما العلوية فستحتوي على 7 حفاضات فقط.

5- قومي بلف شريط الزينة العريض حول الطبقة العلوية من الكيكة، ومن ثم تثبيته بالصمغ.

6- قومي بلف شريط الزينة الرفيع فوق الشريط العريض الذي قمت بتثبيته للتو.

7- كرري الخطوتين السابقتين أيضاً (5 و6) لتزيين الطبقة الوسطى والسفلية من الكيكة.

8- قومي بلف الزينة المكشكشة حول قاعدة كل طبقة من كيكة الحفاضات، وأضيفي لفة منها إلى قمة الكيكة كذلك.

9- ثبتي الدبدوب الصغير على رأس أو قمة الكيكة.

10- يمكنك وضع الكيكة على حامل مخصص لها، وهي الآن جاهزة لتقديمها إلى صديقتك.

وفي الختام، يمكنك أن تبدعي بطريقتك الخاصة في تزيين الكيكة، إضافة إلى التحكم في باقي مكوناتها من مستلزمات المواليد الجدد وفقاً للميزانية المحددة.

مصدر الخطوات: فيديو من Parents Magazine

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