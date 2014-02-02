أخبار عاجلة

الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

خطوات صنع كيكة حفاضات لحفلة استقبال المولود

Google+ Print
خطوات صنع كيكة حفاضات لحفلة استقبال المولود خطوات صنع كيكة حفاضات لحفلة استقبال المولود

كيكة الحفاضات هي تقليعة حديثة، باتت شائعة في حفلات استقبال المواليد الجدد، وتعتبر طريقة جديدة ومبتكرة لتقديم هدية مفيدة وجميلة للأم الحامل.

تتكون كيكة الحفاظات من ترتيب للحفاضات الخاصة بالأطفال في طبقات –أو أدوار- وتزيينها بالشرائط الملونة والورود الصناعية وغيرها من أدوات الزينة المختلفة. كما ويمكن إضافة مستلزمات أخرى للرضيع إلى الكعكة؛ كزجاجات الرضاعة أو علبة مسحوق البودرة حسبما تسمح به الميزانية.
نقدم لك فيما يلي طريقة سهلة وسريعة لصناعة كيكة الحفاضات؛ لتقديمها كهدية لصديقتك الحامل في حفل استقبال مولودها.

ستحتاجين إلى:
48 حفاضاً من النوع المخصص للرضع
أشرطة للزينة من النوع الرفيع والعريض
مقص
صمغ
رباط مطاطي بأحجام صغيرة وكبيرة
زينة مكشكشة من الورق
دبدوب صغير لتزيين رأس أو قمة الكيكة

طريقة صنع كيكة الحفاضات:
1- ابدئي بلف الحفاضات على شكل أسطوانة، ومن ثم قومي بتثبيتها «اللفة» باستخدام الأربطة المطاطية.
2- لصنع الطبقة السفلية قومي بلف 3 أسطوانات من الحفاض برباط مطاطي، ومن ثم قومي بضم 3 حفاضات أخرى ضمن الرباط.
3- استمري في إضافة الأسطونات إلى الدائرة المركزية مع تثبيت كل حلقة جديدة منها برباط مطاطي... في النهاية يجب أن تتكون الطبقة السفلية من 33 حفاضاً.

4- قومي بتكرار الخطوتين السابقتين (1 و2) لصنع الطبقة الوسطى والعلوية من الكيكة، مع مراعاة أن الوسطى ستتكون من 18 حفاضاً، أما العلوية فستحتوي على 7 حفاضات فقط.
5- قومي بلف شريط الزينة العريض حول الطبقة العلوية من الكيكة، ومن ثم تثبيته بالصمغ.
6- قومي بلف شريط الزينة الرفيع فوق الشريط العريض الذي قمت بتثبيته للتو.

7- كرري الخطوتين السابقتين أيضاً (5 و6) لتزيين الطبقة الوسطى والسفلية من الكيكة.
8- قومي بلف الزينة المكشكشة حول قاعدة كل طبقة من كيكة الحفاضات، وأضيفي لفة منها إلى قمة الكيكة كذلك.
9- ثبتي الدبدوب الصغير على رأس أو قمة الكيكة.

10- يمكنك وضع الكيكة على حامل مخصص لها، وهي الآن جاهزة لتقديمها إلى صديقتك.

وفي الختام، يمكنك أن تبدعي بطريقتك الخاصة في تزيين الكيكة، إضافة إلى التحكم في باقي مكوناتها من مستلزمات المواليد الجدد وفقاً للميزانية المحددة.

مصدر الخطوات: من Parents Magazine

شاهد الفيديو:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب