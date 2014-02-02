حاكم الشارقة يصدر مرسوما بتعيين مستشار لمجلس النفط

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بتعيين المهندس صالح علي عبيد آل علي مستشارا لمجلس النفط في إمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم رقم 24 لسنة 2014 أن يتولى مستشار مجلس النفط تقديم المشورة في كل ما يتعلق بعمليات مجلس النفط ودراسة توجيهات ورؤى المجلس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب بشأن التوسع في عمليات تطوير منشآت النفط وملحقاتها وتقديم الرأي المناسب..الى جانب إقتراح مشروعات تطويرية أو إنشاء شركات أو صناعات في مجال النفط وتقديم الرأي المناسب ودراسة المسائل المحولة من المجلس وتقديم ملاحظات وتوصيات حولها والمشاركة في دراسة الاتفاقيات المقترحة من قبل الشركات في إطار سياسات وتوجهات واستراتيجيات مجلس النفط واخيرا آية أمور أخرى تحال إليه من مجلس النفط.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم على أن يلغى المرسوم رقم 9 لسنة 2009 بشأن تعيين مدير عام لمؤسسة الشارقة لتسييل الغاز " شالكو " على أن يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه.

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