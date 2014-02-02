داني ألفيش ينتقد جماهير برشلونة بعد الهزيمة من فالينسيا

وجه ظهير برشلونة “داني ألفيش” انتقادات لاذعة لجماهير الكامب نو بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق الكتلوني أمام فالنسيا بثلاثة أهداف لهدفين لحساب الجولة 22 من الدوري الاسباني، حيث أكد أن الفريق يشعر أحيانًا بأنه يلعب خارج أرضه رغم أنه يتواجد في معقله بمدينة برشلونة.

وانتقد دانييل ألفيش قلة الحضور الجماهيري خلال مباراة فالنسيا وكذلك غياب الدعم والتشجيع في الأوقات الصعبة، حيث قال في تصريحات لوسائل الإعلام “نشعر أحيانًا بأننا نلعب خارج الديار رغم أننا داخل الكامب نو، أعتقد أن التواصل بيننا وبين الجماهير يجب أن يكون إيجابيًا”.

وأضاف متطرقًا إلى هزيمة فريقه “لقد انهزمنا، ويجب علينا أن ننسى ذلك وأن نعود للمنافسة من جديد، فلا وقت من أجل الندم. يجب أن نتحلى بالنضج وأن نتعلم من أخطائنا لكي لا نكررها…علينا أن نهدف للسيطرة على المباراة كاملة وليس على جزء منها فقط”

قبل أن يُنهي حديثه في نفس السياق “لقد أضعنا ثلاث نقاط بعد أن كنا متحكمين في المباراة، سجلنا في البداية، لكن المباراة أصبحت معقدة بعد ذلك. لا أعتقد أننا نعاني من مشكلة إفراط في الثقة، لكن لا يجب أن نهول من الأمر، الخسارة وفقدان الصدارة ليس أمرًا مهمًا جدًا الآن”.

وكالات