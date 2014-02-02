أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القبض على 8 من طاقم مركب المخدرات بالبحر الاحمر‎

Google+ Print
القبض على 8 من طاقم مركب المخدرات بالبحر الاحمر‎ القبض على 8 من طاقم مركب المخدرات بالبحر الاحمر‎

تمكنت القوات البحرية بالبحرالاحمر من القاء القبض علي 8 اشخاص من طاقم المركب الذي تم احراقه وبينهم 4 هنود و2 سوريين ومصريين اثنين وكان يقل شحنة مخدرات بالبحر الاحمر وتم نقلهم لنيابة الغردقة الكلية وتمكن عدد اخرمن طاقم المركب من الهروب .

وتبين من التحقيقات ان المركب الذي يقل الشحنة تعرض للغرق في منطقة الحادث .

كانت القوات البحرية قد حاولت اطفاء الحريق الذي اشعله افراد العصابة الدولية بالمركب والسيطرة علية للعثور علي شحنة المخدرات الا ان المتهمين اشعلوا النيران بالمركب فور اقتراب القوات منهم في محاولة لاغراقها بحمولتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا