القبض على 8 من طاقم مركب المخدرات بالبحر الاحمر‎

تمكنت القوات البحرية بالبحرالاحمر من القاء القبض علي 8 اشخاص من طاقم المركب الذي تم احراقه وبينهم 4 هنود و2 سوريين ومصريين اثنين وكان يقل شحنة مخدرات بالبحر الاحمر وتم نقلهم لنيابة الغردقة الكلية وتمكن عدد اخرمن طاقم المركب من الهروب .

وتبين من التحقيقات ان المركب الذي يقل الشحنة تعرض للغرق في منطقة الحادث .

كانت القوات البحرية قد حاولت اطفاء الحريق الذي اشعله افراد العصابة الدولية بالمركب والسيطرة علية للعثور علي شحنة المخدرات الا ان المتهمين اشعلوا النيران بالمركب فور اقتراب القوات منهم في محاولة لاغراقها بحمولتها.