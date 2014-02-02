تأثير حملات الدعاية للمرشحين علي السلوك التصويتي للناخب

في نهاية القرن العشرين و مع بداية القرن الواحد و العشرين تطور علم التسويق السياسي و حدث تفاعل له مع علم النفس السياسي و الإعلام و العلاقات العامة و أصبح هناك مجال اسمه الإعلان السياسي و هذا ما طرحته دراسة أجرتها جمعية علماء النفس الأمريكية عام 2012 بخصوص تأثير الإعلان السياسي علي سلوك الناخب .

يري بعض الخبراء في مجال التسويق السياسي و علم النفس السياسي أن نسبة كبيرة من الإعلانات لا تتوظف بشكل علمي صحيح ما يؤدي الي إهدار الأموال دون فائدة تعود علي المرشح .و ما اثبتته الدراسات، أن نسبة 30 % من المشاركين فيها ، أكدوا أن بعض الحملات تؤثر بالسلب علي المرشح و ليس بالإيجاب .

وتابعوا مؤكدين أن السياسة فكرة و التسويق للافكار مختلف عن تسويق السلع و يحتاج لدراسة الدوافع و المشاعر و الادراك للمواطن .

تطرح أونا لقرائها الاعزاء سؤالان لتاتي الاجابة بنعم ام لا

هل تعتقدون أن حملات الدعاية تدفعكم لانتخاب مرشح دون الآخر

هل أثرت عليكم بالسلب و جعلتكم لا تنخبون المرشح

هل تعتقدون أن الحملات تدار بشكل علمي.. و هذا السؤال مطروح للخبراء في مجال الدعاية و التسويق السياسي و علم النفس السياسي .

سوف تستمر هذه الدراسة لمدة شهر و سوف يتم عرض النتائج و تحليلها حتي يتم الاستفادة منها في كيفية توظيف الاموال الطائلة التي تنفق علي الحملات و حتي يكون لهذه الحملات مردود واضح وسنوافي قراءنا الاعزاء بالنتائج والتحليلات فور ورودها.