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ابنة “وودي آلان” بالتبني تتهمه بالاعتداء عليها جنسيًا

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ابنة “وودي آلان” بالتبني تتهمه بالاعتداء عليها جنسيًا ابنة “وودي آلان” بالتبني تتهمه بالاعتداء عليها جنسيًا

وودي آلان المخرج الأمريكي

اتهمت أمس السبت ديلان فارو، ابنة وودي آلان بالتبني، المخرج الأمريكي بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانت طفلة في السابعة من العمر، في العام 1992.

اتهمت ابنة وودي آلن بالتبني المخرج الأميركي أمس السبت بالاعتداء عليها جنسيًا عندما كانت طفلة.

متحدثة للمرة الأولى علنًا عن ادعاءات تعود إلى أكثر من عشرين عامًا بحسب ما افادت الوكالة الفرنسية.

أكدت ديلان فارو (28 عامًا) التي تبناها وودي آلان مع الممثلة ميا فارو عندما كانا شريكين في الحياة، في رسالة نشرت على مدونة لصحيفة “نيويورك تايمز”، أنها تعرضت لاعتداء جنسي عندما كانت في سن السابعة في علية المنزل العائلي.

وقالت الشابة إنها فاتحت والدتها بالموضوع في تلك الفترة. وكانت الممثلة ميا فارو قد اتهمت في العام 1992 وودي آلان بالاعتداء على ديلان.

وكانت تتواجه آنذاك في معركة شرسة حول حضانة أطفالهما بعدما اكتشفت أن آلان يقيم علاقة مع ابنة أخرى لها بالتبني، هي سون-يي بريفين التي كانت يومها في العشرين من العمر. وقد تزوج وودي آلان (78 عاما) من المرأة الشابة، بريفين، في العام 1997.

ولطالما نفى المخرج الذي لم يلاحق أبدا، أن يكون اعتدى جنسيا على ديلان، واتهم بدوره ميا فارو بأنها تلاعبت بسبب حقدها، “بأطفال أبرياء بطريقة مشينة”.

وفي العام 1994 رفضت محكمة في نيويورك منحه حق زيارة ديلان.

وقد رشح آخر أفلام المخرح “بلو جازمن” في ثلاث فئات من جوائز الأوسكار في 16 يناير وقد فاز الشهر الماضي بجائزة جولدن جلوب خاصة عن مجمل أعماله.

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