تشتهر المنتجات الطبيعية كالزبادي والبيض في علاج مشاكل الشعر كالتقصف والجفاف، كما تشتهر الزيوت جميعها كزيت اللوز وزيت الزيتون وزيت السمسم وغيرها في ترطيب الشعر وعلاج مشاكله، ولكن هل سمعت يوماً عن فوائد بذور البقدونس والفجل لعلاج مشاكل الشعر؟؟

الخضروات تعتبر من أهم منتجات العناية بالشعر والتخلص من مشاكله المختلفة، فالفجل البلدي والبقدونس وغيرها من الخضراوات كالكزبرة والزنجبيل يمكنها أن تقدم لك الصحة المثالية لشعرك:

• فبذور البقدونس تعتبر أفضل ما يستخدم لعلاج ضعف الشعر، كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة كبيرة من مسحوق بذور البقدونس مع كوب من الماء، ثم غطي الكوب واتركيه لمدة 12ساعة، وبعد ذلك دلكي به فروة رأسك يومياً قبل النوم ولمدة أسبوع، وفي الأسبوع الثاني استخدميه ثلاث مرات، ثم مرتين بعد ذلك أسبوعياً.

*هذا البرنامج يعتبر من أفضل الطرق وأسهلها في العناية بالشعر، وعلاج مشكلتيّ الضعف والتساقط.

• أما عن الفجل فيمكنك الاستفادة منه عن طريق تناوله أو كدهان للرأس، فتناول الفجل يساعد على حل أكبر مشكلة من مشاكل الشعر، وهي مشكلة التساقط لما له من قدرة كبير في إنبات الشعر المتساقط.

ولكن إذا اخترت الاستفادة من الفجل خارجياً عن طريق قناع الفجل فستحتاجين إلى الكثير من الفجل مع زجاجة من زيت الخروع، قومي بفرم الفجل، ثم امزجي عصيره مع زيت الخروع، قومي بحفظ المزيج في الثلاجة، ودلكي به فروة رأسك يومياً لمدة شهر.

قومي بتجربة إحدى هذه الطرق الطبيعية، وحدثينا عن تجربتك.

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