وزير الاتصالات: الانتهاء من مشروع بطاقة الحيازة الزراعية 30 يونيو

قال وزير الاتصالات عاطف حلمى، إنه بحلول 30 يونيو القادم سيتم الانتهاء من المشروع القومى لبطاقة الحيازة الزراعية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والبحث العلمى، مضيفا أن الحكومة لديها الخبرة الكافية لإنجاح هذا المشروع وتوفير المعلومات اللازمة لكافة الأنشطة، وأن وزارة الاتصالات تقوم بمجهود للنهوض بالقطاعات الخدمية فى مصر خلال الثلاثة سنوات الماضية، مضيفا أن هناك خطة للتوسع فى إقامة مشروعات أخرى.

وأكد وزير الاتصال، خلال برتوكول تعاون بين وزارة الزارعة والبحث العلمى والاتصالات لتطبيق استخدام الاستشعار عن بعد، وتنمية الثروة المائية والسمكية، أأنه سيتم إصدار بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية للمزارعين بمحافظات الجمهورية، حيث تستهدف البطاقة متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين من خلال إضافتها على البطاقة الإلكترونية، حيث تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة" وتحل بديلا للحيازة التقليدية.