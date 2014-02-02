وزير الزراعة: ننسق مع "الرى" لتوثيق الخرائط الخاصة بالمياه الجوفية

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك تنسيقا مع وزارة الرى لتوثيق الخرائط الخاصة بالمياه الجوفية التى تستخدم فى الزراعة، مؤكد أنه لدى الوزارة نماذج ناجحة فى استخدام المياه المالحة فى المزارع السمكية، مؤكد أنه لا يوجد مستحيل فى توفير النمط الاقتصادى للتنمية.

وأكد وزير الزراعة خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزارعة والبحث العلمى والاتصالات، لتطبيق استخدام الاستشعار عن بعد وتنمية الثروة المائية والسمكية، أنه جارٍ تنمية الزراعة فى مرسى مطروح على الاعتماد على الطاقة الشمسية فى مساحة 12 ألف فدان، مشيرا إلى تحلية مياه باستخدام الطاقة الشمسية، لتوفير الموارد المائية، موضحا أن هناك خريطة استثمارية للاستزراع السمكى، الاستزراع البحرى فى مصر، وإنشاء أقفاص سمكية، والسعى من خلال الهيئة العامة للثروة السمكية لزيادة الإنتاج.

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