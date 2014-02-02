وفد السلامة الأمريكى يبدأ التفتيش على إجراءات التأمين بمطار القاهرة

بدأ وفد من هيئة سلامة النقل الأمريكى "TSA" اليوم الأحد، تفتيشا على إجراءات التأمين على الركاب والطائرات والبضائع المسافرة إلى الولايات المتحدة ضمن جولة فى الدول التى تتوجه طائراتها إلى أمريكا.

قال المهندس "عبدالعزيز فاضل" وزير الطيران المدنى: "سألتقى الوفد الذى يضم ثلاثة خبراء أمنيين فى نهاية جولته التفقدية والتى تستمر حتى الخميس القادم للوقوف على ملاحظاتهم خلال الجولة التفقدية والتى ستشمل متابعة إجراءات دخول ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك وتفتيشهم وفحص حقائبهم ثم وضع الحقائب فى حاويات ومتابعتها حتى شحنها ثم إعادة فحص الركاب قبل صعودهم إلى الطائرة مع مراقبة إجراءات فحص طرود البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة من قرية البضائع ومعرفة أية ثغرات قد يكتشفونها خلال جولتهم التى تأتى ضمن حرص الأمن الأمريكى على متابعة كل المطارات التى تتوجه منها رحلات إلى الولايات المتحدة وأن هذا التفتيش دورى كل ستة شهور".

وأضاف الوزير: "مطار القاهرة مستعد بشكل كبير لهذا التفتيش من خلال المتابعة المستمرة من القيادات الأمنية وخبراء أمن الطيران وتزويد المطار بكل الأجهزة اللازمة لتيسير العمل لتوفير أكبر قدر من الحماية والتأمين فى المطار، حيث إن كل أجهزة وقطاعات الطيران المدنى مستعدة أيضا لتفتيش المنظمة الدولية للطيران المدنى ــ الإيكاو ــ والمقرر أن يبدأ أبريل القادم".