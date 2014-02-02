970 معتمرا و1185 راكبا يغادرون ميناء سفاجا إلى السعودية

غادر ميناء سفاجا البحرى اليوم الأحد، فوجا جديدا من المعتمرين إلى ميناء ينبع السعودى.

صرح بذلك اللواء محمود عبد الخالق مدير ميناء سفاجا بالإنابة، وقال إن العبارة "محبة" غادرت اليوم ميناء سفاجا إلى ينبع وعلى متنها 970 معتمرا.

وأضاف أن حركة الملاحة بالميناء منتظمة ونقل الركاب على الخط الملاحى مع ضبا، حيث غادرت العبارة الرياض وعلى متنها 1185 راكبا.

وأشار إلى أن حركة نقل البضائع والشاحنات منتظمة بالميناء، حيث غادرت اليوم عبارة البضائع "نما اكسبريس" إلى ضبا وعلى متنها 60 شاحنة محملة بالبضائع، وعبارة "الحرية" غادرت إلى ضبا وعلى متنها 72 شاحنة محملة بالبضائع المتنوعة.