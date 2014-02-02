"حماية المستهلك": إيقاف مصنع لاستخدامه بودرة البلاط لإنتاج الأعلاف

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إيقاف خطوط الإنتاج لمصنع أعلاف الرحمة الكائن بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، لاستخدامه بودرة البلاط فى تصنيع الأعلاف ومكونات أخرى بالمخالفة، إضافة إلى عدم حصوله على التراخيص اللازمة.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان صحفى، اليوم، إن مجلس الإدارة اتخذ قراره خلال مناقشته للشكاوى الواردة من المستهلكين، والتى تضرروا فيها من قيام مصنع الأعلاف بخلط بودرة البلاط ومكونات أخرى مخالفة على الأعلاف التى ينتجها، وإنه تم التنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية، وتم استهداف المصنع وتبين وجود عدد من المخالفات أبرزها أن المصنع غير حاصل على ترخيص لتصنيع الأعلاف، وإنما مجرد ترخيص بمجرشة ذرة صفراء، كما أن المصنع غير حاصل على شهادة قيد بالسجل الصناعى، كما تبين أنه غير حاصل على ترخيص وزارة الزراعة أو ترخيص تسجيل أعلاف.

أوضح يعقوب، فى تصريحات اليوم، أن مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار حمايةً لحقوق المستهلكين خشية أن تتسرب أضرار إلى صحتهم من خلال الدجاج حال تغذيته على تلك الأعلاف المغشوشة ببودرة البلاط، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانوناً ضد صاحب المصنع، كما تم مخاطبة سكرتير عام محافظة الدقهلية لغلق المصنع لحين توفيق أوضاعه.

وفى سياق متصل، أعلن يعقوب، أن المجلس أصدر قرارات لصالح المستهلكين فى عدد 46 شكوى، منهم 11 قرارا فى مجال السيارات منهم 5 قرارات باستبدال السيارات بأخرى جديدة والباقى إصلاح ما بهم من عيوب، وعدد 35 قرارا فى مجال السلع الهندسية والأجهزة المعمرة ما بين الاستبدال والاسترجاع والإصلاح بدون أى تكلفة إضافية على الشاكين، وقد تم منح الشركات مهلة 15 يوما لتنفيذ قرارات المجلس وإزالة أسباب الشكاوى، وإلا ستتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل الشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك.

ودعا يعقوب، التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.

وأكد يعقوب، على استمرار فى مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588، أو الموقع الاليكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG