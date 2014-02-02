هكذا تألقت نجمات استراليا في حفل AACTA

أقيم مؤخراً حفل AACTA للسينما والتلفاز في أستراليا حيث شاهدنا أجمل النجمات الأستراليات متألقات على سجادته الحمراء .

من بين الحضور المبهر كانت الممثلة الشهيرة Cate Blanchett التي ظهرت متألقة بفستان براق من Givenchy ، وقد أعجبتنا الألوان الجميلة التي ظهرت فيه بالإضافة إلى تصميمه الناعم. كما حضرت الحفل الممثلة وعارضة الأزياء Courtney Eaton بفستان أبيض جميل فبدت متألقة كالعروس.

أما Elizabeth Debicki فقد إختارت لوك ناعم ببدلة أنيقة من Armani . بينما طغى اللون الأسود على معظم الإطلالات في هذا الحفل منها إطلالة Claire van der Boom و Alyssa McClelland.

شاهدي الصور من السجادة الحمراء للحفل وأخبرينا برأيك .