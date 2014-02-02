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الدانتيل اختيار النجمات على السجادة الحمراء

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الدانتيل اختيار النجمات على السجادة الحمراء الدانتيل اختيار النجمات على السجادة الحمراء

في كل محفل من محافل السجادة الحمراء لابد أن نشاهد عدداً من فساتين الدانتيل الأنيقة، فهي اختيار النجمات الأول في مختلف المناسبات، وعلى الرغم من عشقنا للدانتيل الأسود إلا أننا أعجبنا بتنوع الألوان المختلفة في إطلالات النجمات مؤخراً. 
يمكن ارتداء فستان كامل بالدانتيل لتحصلي على لوك فخم وراقٍ على طريقة Paris Hilton التي اختارت فستاناً ناعماً بتصميم ناعم باللون الوردي، وDita Von Teese التي وقع اختيارها على تصميم رائع من Carolina Herrera يميزه لونه الأرجواني الملفت، ويمكنك كذلك أن تدخلي الدانتيل إلى تفاصيل فستانك كالأكمام أو الظهر لتضفي إليه لمسة فخامة خاصة كما فعلت الممثلة Sandra Bullock التي اختارت فستاناً مميزاً بلون وردي مع أكمام دانتيل برتقالية، و Naomi Watts التي جمعت بين الحديد والدانتيل في إطلالة واحدة مميزة، بالإضافة إلى Kelly Osbourne التي أضافت الدانتيل الذهبي إلى فستانها الأسود لتبدو أكثر تألقاً.
لفتنا تكرار فساتين الدانتيل البيضاء في العديد من الإطلالات الرائعة، منها: إطلالة النجمة Kim Kardashian، والممثلة Naomie Harris، بالإضافة إلى المغنية Taylor Swift.
شاهدي أجمل إطلالات النجمات بفساتين الدانتيل الأخاذة، وأخبرينا برأيك.

 

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