بالصور..تعاون مصري سويسرى تنفذه “الحياة الأفضل” بـ 9 قرى بالمنيا

أعلنت مؤسسة “الحياة الأفضل” للتنمية الشاملة بالمنيا عن بدء تنفيذ برنامج “كرامة “لبناء مساكن بيئية منخفضة التكاليف وتنفيذ مشروعات اقتصادية خضراء للشباب وذلك بالتعاون مع مؤسسة “دروسوس” السويسرية والذي يخدم سكان 9 قرى بمحافظة المنيا وهي المطاهرة ،زاوية سلطان ، سوادة، نزلة حسين، الدوادية، نزلة فرج الله ، الحوارته ، نزلة عبيد وطهنا الجبل ، و تعد هذه القرى الأكثر فقرا والبعيدة عن الخدمات والاهتمام الحكومي ويستمر المشروع على مدار ثلاث سنوات.

ويعمل البرنامج عبر أربعه محاور وهي الحصول على سكن ملائم من الناحية الصحية والبيئية والاقتصادية وقريب من كافة الخدمات وزيادة دخل الشباب عبر تنفيذ مشروعات بيئية اقتصادية خضراء الى جانب تشجيع أهالي قرى المنيا على استخدام الطاقة الشمسية لانها طاقة نظيفة واقتصادية ومتجددة فضلا عن التغلب على مشكلات نقص البوتاجاز وتقوية دور منظمات المجتمع المدني لدعم القضايا البيئية والصحية لمنطقة المنيا، كما سيتم إجراء دراسة بحثية حول استخدام الطاقة الشمسية في الأنشطة الزراعية.

من جانبه أكد ماهر بشري, المدير التنفيذي لمؤسسة الحياة الأفضل أن برنامج “كرامه” يعد تطبيقاً عملياً لمواد دستور 2014 على أرض الواقع ،حيث أنه يتكامل مع رؤية الحكومة في الفترة القادمة.

وأضاف بشرة أنهم يستهدفون من خلال البرنامج تمكين مايقارب 1000 من الأسر الفقيرة من الحصول على مسكن صحي ملائم ،كما سيعمل على زيادة دخل عدد 500 شاب من أجل تنفيذ مشروعات بيئية خضراء هادفة للربح حيث سيتم توفير فرص عمل وفى ذات الوقت سنساهم فى تحسين البيئة ولتحقيق هذا الغرض سيتم تنفيذ دراسات بيئية بالقرى العشرة وتحديد نوعية المشروعات الملائمة لكل قرية ومن ثم عمل دراسات جدوى ثم تشجيع الشباب واقراضهم ومتابعتهم ودعمهم فنيا وهذه هى التجربة الاولى فى المنطقة حيث تخلو القرى المستهدفة من هذه المشروعات وسيعمل البرنامج على نشر وترويج هذه الافكار بين الشباب للمساهمة فى ايجاد فرص عمل والتأثير الايجابى فى البيئة المحيطة.

وتابع بشرى “في نفس السياق البيئى سيتم العمل على تشجيع المواطنين على استخدام سخانات الطاقة الشمسية وذلك لتخفيف العبء على الأسر وكذلك إمداد منازلهم بمياه ساخنة وذلك من خلال إقناع الأسر بفوائد الطاقة الشمسية وكذلك سيتم العمل على تصنيع السخانات محلياً ومن المتوقع أن يقوم عدد من الشباب بالتصنيع والبعض بورش للصيانة وسيتم المساهمة مع الأسر وأقراض الجزء الآخر حتى يتم الاستخدام على نطاق 1000 أسرة .

وأضاف “استكمالاً لهذا الدور سننفذ مجموعة من الأنشطة بهدف تحسين البيئة خارج المنزل وتنفيذ عدد 10 حملات لرفع المخلفات والتشجير ونشر الوعى بين أهالى القرى العشرة كذلك التنسيق بهذه الحملات مع الحكوميين والوحدات المحلية من أجل الاتفاق على المتابعة الدورية واستحداث اليات للتخلص من المخلفات”.

> وتابع “لضمان استمرارية دعم حقوق الفقراء بهذه المنطقة سيتم تمكين عدد 30 منظمة مجتمع مدنى بالمنطقة للقيام بالدور المستمر فى الدعم البيئي وكذلك تنفيذ مبادرات فى مجال تحسين السكن والبيئة والطاقة ومن المخطط إطلاق شبكة محلية من المنظمات حتى نضمن وجود عدد من الكيانات المحلية تستمر فى عملها” .