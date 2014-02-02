القبض علي 3 من أنصار الإخوان بالمنوفية بتهمة محاولة تصوير قوات الشرطة

قامت قوات الشرطة بالتحفظ على هواتف 3 أشخاص تابعين لجماعة الإخوان ، والقبض عليهم لمحاولتهم تصوير قوات الشرطة أثناء قيامهم بنقلهم للتحقيق معهم داخل نيابة السادات ، وإحتواء هواتفهم على شعار رابعة وعبارات ضد الجيش والشرطة.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد ، مدير أمن المنوفية ، إخطاراً من العميد جمال شكر ، رئيس المباحث الجنائية ، يفيد بأنه اثناء قيام الملازم أول السعودى ، شاكر علام ، ضابط بمركز السادات والقوة المرافقة له بعرض 3 متهمين تابعين لجماعة الإخوان ، وهم عبد العزيز طلعت 31 سنة محاسب واسامة جلال حلمى 21 سنة صاحب محل ومحمود ابراهيم سيد 19 سنة طالب بعرضهم على الينابة للتحقيق معهم عقب ضبطهم فى قضايا اخرى حاول المتهمون تصوير قوات الشرطة بهواتفهم المحمولة مما ادى الى قيام القوات بالتحفط على الهواتف .وعلي الفور تم تحرير محضر بالواقعة.

بينما ، قامت نحو 30 سيدة يتبعن لجماعة الإخوان بالتجمهر بجوار محطة الصرف الصحى ، بطريق الغورى بمركز بركة السبع، حاملات شعار رابعة وقاموا بالانصارف بعد مايقرب من 15 دقيقة.