نقابة الصيادلة تقرر تعليق إضراب 5 فبراير والدعوة لجمعية عمومية فى مارس المقبل

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، فى اجتماعه اليوم السبت، تعليق الإضراب الجزئي للصيادلة الحكوميين فى كافة القطاعات والصيدليات الأهلية، والذي كان مقررًا تنظيمه 5 فبراير المقبل، وذلك لمنح فرصة للمسئولين لتنفيذ وعودهم وتحقيق كافة مطالب الصيادلة وعرض آخر ما تم التوصل إليه على الصيادلة بالجمعية العمومية التي ستعقد فى شهر مارس المقبل.

وقال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة الدكتور وائل هلال – فى تصريح له – إن “قرار تعليق الإضراب جاء لحين استكمال المفاوضات مع كافة المسئولين والذين وعدوا بتلبية كافة مطالب الصيادلة فى مشروع قانون الكادر وأهمها إقرار سنة الامتياز والموافقة عليها من لجنة القطاع الصيدلي بالمجلس الأعلى للجامعات”.

وأضاف أنه توجد مؤشرات إيجابية بشأن قضية الضرائب، وسيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن اتفاقية جديدة للضرائب تضمن حقوق الصيادلة وتراعى الكيانات الصيدلية الصغيرة.

وأشار إلى أن نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبدالجواد عقد لقاء مع مصلحة الضرائب الأسبوع الماضي وتم الاتفاق على إنهاء المشاكل السابقة، وعقد اجتماعا خلال الأسبوع الحالي للاتفاق على المسودة النهائية لاتفاقية الضرائب الجديدة، وتم خلال الاجتماع اعتماد المبلغ المالي المخصص للإعلان التليفزيوني الخاص بالأدوية منتهية الصلاحية والذي يهدف إلى التوعية من خطورة الأدوية منتهية الصلاحية.

ومن ناحية أخرى، قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة قبول الاستقالة المقدمة من كل من وكيل نقابة صيادلة الإسماعيلية الدكتور محمد نور فهمى وعضو مجلس نقابة صيادلة الشرقية الدكتور السيد محمد روزيق.

كما تمت الموافقة بالاجتماع على دعم شراء مقر لنقابة صيادلة الأقصر وشراء قطعة أرض لإنشاء نادى للصيادلة بكفر الشيخ بناء على الطلب الذي تقدمت به النقابتان فى وقت سابق.

أ ش أ