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ضبط إخواني بتهمة حيازة 9 قنابل يدوية بالقليوبية

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ضبط إخواني بتهمة حيازة 9 قنابل يدوية بالقليوبية ضبط إخواني بتهمة حيازة 9 قنابل يدوية بالقليوبية

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان ويدعى ” عبد الرحمن . أ . أ ” , طالب , ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة , وذلك بحوزته  9  قنابل يدوية محلية الصنع  وكباس محلى لإطلاق الطلقات الخرطوش , قناع , كمامة , وواقى خرطوش ،وقيامه بإلقاء قنبلة تجاه الأهالى خلال مشاركته فى أحد المسيرات .

وبمواجهته المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها فى المسيرات التى تقوم بها جماعة الإخوان مقابل مبلغ مالى يتحصل عليه نظير كل مسيرة يشارك بها .

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

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