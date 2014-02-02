​بالصور .. محافظ الأقصر يعلن بدء برنامج ” الريلا ” بالمحافظة

أعلن اللواء طارق سعد الدين, محافظ الأقصر عن بدء فعاليات برنامج “ Ryla “ الريلا التابع لمنظمة الروتاري العالمية والذي يعقد بالأقصر بمشاركة نحو 150 شاب وفتاة من أعضاء المنظمة.

وقام المحافظ بمشاركة مسئولوا الروتاري بالنقر علي الجرس من داخل إحدي الفنادق الخاصة للإعلان عن بدء البرنامج، بحضور ياسر عاصم, محافظ المنطقة الروتارية ورفعت عبود, رئيس نادي روتاري الأقصر وحسين شكري ممثل اتحاد الغرف المصرية السياحية ولوجينا مامون سكرتير الروتاري .ومحمد لطيف رئيس اللجنة المنظمة .

ويشتمل البرنامج ﻋﻠﻰ ﻧﺪوات وﻣﺨﻴﻤﺎت وبرامج ﻣﻬﻨﻴﺔ هدفها ﺻﻘﻞ اﻟﻤﺆهلات القيادية لدي الشباب ﻻرﺷﺎد اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻋﺪ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ بين الشعوب.

من جانبه دعا محافظ الأقصر المشاركين إلي الاستفادة من البرنامج مؤكداً أن أهداف الملتقي أهداف سامية وجادة من أجل خدمة المجتمع وتمنيته ودعمه بمشروعات فاعلة لتخفيف العبء عن الأسر التي تعاني، متمنياً لأعضاء الروتاري والمشاركين في البرنامج طيب الإقامة في الأقصر .