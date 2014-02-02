أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قتلى وجرحى في اشتباكات بالرمادي واستعدادات لاقتحام الفلوجة من ثلاثة محاور

Google+ Print
قتلى وجرحى في اشتباكات بالرمادي واستعدادات لاقتحام الفلوجة من ثلاثة محاور قتلى وجرحى في اشتباكات بالرمادي واستعدادات لاقتحام الفلوجة من ثلاثة محاور

ارشيفية

تجددت الاشتباكات المسلحة ، اليوم الأحد ، بين القوات العراقية ومسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وسط مدينة الرمادي ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ، فيما تستعد القوات الأمنية لاقتحام مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور للقضاء على الإرهابيين.

وقال مصدر في شرطة محافظة الأنبار اليوم ، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والشرطة من جهة ومسلحي داعش من جهة أخرى في منطقة الملعب وسط مدينة الرمادي مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحي ، لم يعرف عددهم بعد .

وعلى صعيد متصل ، أكد المصدر أن القوات الأمنية تستعد اليوم لاقتحام مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور للقضاء على الإرهابيين.

وأشار المصدر إلى أن القوات العسكرية ستقتحم مدينة الفلوجة اليوم الأحد من ثلاثة محاور ، الأول من مدخل الخط السريع ، والثاني من منطقة النعيمية ، والمدخل الثالث من جانب الحي العسكري والنزال للقضاء على جميع الإرهابيين المتواجدين هناك.

يذكر أن محافظة الأنبار تشهد منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة مسلحي تنظيم (داعش) .

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا