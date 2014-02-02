قتلى وجرحى في اشتباكات بالرمادي واستعدادات لاقتحام الفلوجة من ثلاثة محاور

تجددت الاشتباكات المسلحة ، اليوم الأحد ، بين القوات العراقية ومسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وسط مدينة الرمادي ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ، فيما تستعد القوات الأمنية لاقتحام مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور للقضاء على الإرهابيين.

وقال مصدر في شرطة محافظة الأنبار اليوم ، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والشرطة من جهة ومسلحي داعش من جهة أخرى في منطقة الملعب وسط مدينة الرمادي مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحي ، لم يعرف عددهم بعد .

وعلى صعيد متصل ، أكد المصدر أن القوات الأمنية تستعد اليوم لاقتحام مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور للقضاء على الإرهابيين.

وأشار المصدر إلى أن القوات العسكرية ستقتحم مدينة الفلوجة اليوم الأحد من ثلاثة محاور ، الأول من مدخل الخط السريع ، والثاني من منطقة النعيمية ، والمدخل الثالث من جانب الحي العسكري والنزال للقضاء على جميع الإرهابيين المتواجدين هناك.

يذكر أن محافظة الأنبار تشهد منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة مسلحي تنظيم (داعش) .

أ ش أ