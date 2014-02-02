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6 طرق لتنظيف ورق الجدران

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6 طرق لتنظيف ورق الجدران 6 طرق لتنظيف ورق الجدران

قد تتجنّبين استعمال ورق الجدران في منزلك، بحجّة أنه يصعب عليك تنظيفه، مع العلم أنه يعطي لغرفك هوية خاصّة وجذابة، خصوصاً حين يكون ذا زخرفات ونقوش متنوّعة.
"سيدتي نت" يطلعك على بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتّباعها عند تنظيف أنواع ورق الجدران المختلفة:

ـ احرصي على اتخاذ الإجراءات الوقائية دائماً للحفاظ على سلامة الجدران؛ كإبقاء أيدي أولادك نظيفة، مثلاً.
ـ امسحي الغبار عنه، بواسطة إسفنجة رطبة، بدون استعمال الماء.
ـ اغسليه بحذرٍ، بالقليل من الماء الدافئ والصابون، ثمّ جفّفيه بقطعة قماش ناعمة خالية من الوبر.
ـ تجنّبي مسحه بطريقة عشوائيّة، بل اتبعي طريقة التنظيف اللطيف، من الأعلى إلى الأسفل.
ـ أسرعي بتنظيف البقعة فوراً عنه، لأنّه بمرور الوقت يصعب عليك إزالتها، ممّا يُسبّب لك تشوّهاً في الحائط.
ـ استعملي الممحاة لإزالة رسوم طفلك المطبوعة على الحائط، بواسطة قلم الرصاص.

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