السرعة الزائدة تعرّض حياة ثلاثة مواطنين للخطر

تعرض ثلاثة شباب مواطنين لحادث مروري بمنطقة ( السيح ) في رأس الخيمة كاد أن يودي بحياتهم لولا مشيئة الله، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وعدم التقيّد بلوائح السير المروري على الطريق.

وتعود تفاصيل الحادث إلى ليلة الأمس السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً عندما كان (ح.ر.ح)، ويبلغ من العمر 22 عاماً يقود مركبته بسرعة قصوى في شارع السيح ، وكان برفقته (ع.س.أ)، ويبلغ من العمر 23 عاماً، عندما بدأ السائق (ح.ر.ح) بزيادة السرعة دون الالتزام بخط السير الأمر الذي دفع المتضرر( س.ر.س )، إلى الانحراف بمركبته عن مسار الطريق تحسباً للاصطدام وتفادياً للخط، ولكن بسبب سرعة السائق (ح.ر.ح) وقع الحادث ، مما أدى إلى تعرض الجميع للإصابات وهم الآن يتلقون العلاج بإحدى مستشفيات رأس الخيمة.

وأكد العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إلى إن السرعة القصوى،والسرعة الزائدة وغير الملائمة هي المساهم الأكبر في مشكلة الإصابات على الطرق التي تواجهها دول العالم, ومكمن الخطر في زيادة السرعة أنها ترتبط بارتكاب السائق لمخالفات مرورية خطيرة, تتضاعف فيها الأخطاء ويزداد احتمال أن يفقد السائق السيطرة على المركبة, والإخفاق في توقع المخاطر الوشيكة في الوقت المناسب والتسبب أيضاً في سوء تقدير مستخدمي الطريق الآخرين لسرعة المركبة.

وناشد العلكيم إلى ضرورة الالتزام باللوائح المرورية على الطريق، وأكدد على أن حياة الإنسان أثمن من أن يودعها بين يدي السرعة ، متمنياً للجميع السلامة المرورية.

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