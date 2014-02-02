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عقب حكم برائتهم ..فرحة عارمة لمتهمي أحداث رمسيس الأولى

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عقب حكم برائتهم ..فرحة عارمة لمتهمي أحداث رمسيس الأولى عقب حكم برائتهم ..فرحة عارمة لمتهمي أحداث رمسيس الأولى

 

صورة أرشيفية

سادت حالة من الفرحة العارمة لمتهمي أحداث رمسيس الأولي و من بينهم مصور قناة الجزيرة، و ذلك عقب النطق بالحكم ببرائتهم، حيث سجدوا شكراً لله بقفص الإتهام وهتفوا ” يحيا العدل” و “الله اكبر “و “طول ما القضاء شامخ هتفضل البلد شامخ”.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت منذ قليل ببراءة 62 متهماً من عناصر جماعة الإخوان من بينهم مصور الجزيرة لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة، وإثارة الشغب و ذلك في أحداث رمسيس الأولي .

وكان المستشار وائل حسين، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، قد أحال فى وقت سابق، 62 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بـإرتكاب أعمال العنف والشغب التى جرت على نطاق واسع فى ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضى، بعد محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش، وقطع الطريق أعلى كوبرى السادس من أكتوبر.

 

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