أهالى بقرية بالمنوفية يقطعون الطريق الزراعي بعد مصرع شخص وإصابة 7 فى حادث تصادم

قام نحو 150 من أهالى قرية أبو مشهور بمركز بر كة السبع بقطع الطريق الزراعى السريع عقب وقوع حادث تصادم راح ضحيته شخص وأصيب 7 آخرين.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد, مد ير أمن المنوفية إخطاراً من العميد جمال شكر, مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم أمام مزلقان قرية أبو مشهور بمركز بركة السبع وتجهر عدد من الأهالى وقيامهم بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور.

بالانتقال والمعاينة تبين وقوع تصادم بين السيارة رقم 70892 نقل قيادة ناصر فاروق هجرس سائق فر هارباً والسيارة رقم ق ع ب 932 ملاكى قيادة سيف الدين منصور محمد حسن 65 سنة نتيجة اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف وانحراف السيارة الأولى جهة اليمين واصطدامها بكافتريا على جانب الطريق نتج عنه مصرع بوسى أحمد على زنفل 29 سنة ربة منزل وإصابة 7 آخرين بكدمات وجروح، فيما قام الأهالى بالتجمع على الطريق وقع الطريق الزراعى لمدة ساعة ونصف.

تم تحرير محضر رقم 2542 جنح بركة السبع وتباشر النيابة التحقيق.