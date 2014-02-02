جنايات الجيزة تنظر إعادة محاكمة عبيد ووالي

بدأت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار محمد محمود ، النظر فى ثالث جلسات إعادة محاكمة رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف عبيد، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والى، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، لاتهامهم بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرض محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر.

وتشهد تلك الجلسة الاستماع لأقوال عدد كبير من الشهود حول معلوماتهم عن القضية وعلاقة “عبيد ووالى ” بحسين سالم وإصدارهم قرارا ببيع أرض محمية البياضية بالأمر المباشر للأخير.

وكانت محكمة النقض ،قد قررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة “التمساح” للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات.