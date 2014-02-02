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وزيرة الصحة تعلن اعداد استراتيجية قومية لمواجهة “الزواج المبكر”

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وزيرة الصحة تعلن اعداد استراتيجية قومية لمواجهة “الزواج المبكر” وزيرة الصحة تعلن اعداد استراتيجية قومية لمواجهة “الزواج المبكر”

مها الرباط – وزيرة الصحة

أعلنت الدكتورة مها الربَّاط ، وزيرة الصحه والسكان ، عن الإعداد لإستراتيجية قومية لمناهضة الزواج المبكر في ، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ومنظمة Pathfinder ، مشيرة إلى أن تلك القضية لا تمثل فقط إنتهاكا لحقوق الإنسان بل تهديداً لكثير من القضايا التنموية الآخرى ذات الصلة |، والتي تؤثر علي نماء ورخاء المجتمع ككل.

وقالت “الرباط” فى كلمتها التى ألقتها نيابة عنها الدكتورة هالة يوسف ، رئيس المجلس القومي للسكان ، صباح اليوم الأحد فى إجتماع الخبراء المعنيين بقضية الزواج المبكر، والذى عقد بالمجلس القومى للسكان  ، إن قضية الزواج المبكر  جزء لا يتجزء من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عٌقد بالقاهرة عام 1994، والذي صدقت عليه مصر ضمن 179 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يعتبر هذا المؤتمر أحد أهم العلامات المميزة في مجال السكان والتنمية على الصعيد القومي والدولي.

وقالت د. الرَّبَّاط ، أن الجهود المبذولة في هذا المجال لا تزال محدودة ومتناثرة،  مما يضعف من مردودها علي القضية ذاتها وعلي القضايا الأخري ذات الصلة، مثل قضايا صحة الأم والطفل، وزيادة معدلات الخصوبة خاصة في المناطق الريفية المحرومة والتي تعاني من تدني معظم مؤشرات التنمية البشرية ، وفقاً للإحصاءات ونتائج البحوث المتاحة في هذا المجال.

وإختتمت  وزيرة الصحه والسكان كلمتها بالتأكيد علي أن كافة الأنشطة والبرامج التي يقوم على تنفيذها المجلس القومي للسكان هي على قمة آولويات الوزارة، حيث تتكامل تلك الجهود ، وبشكل فعال مع ما يقدمه قطاع السكان وتتنظيم الأسرة بالوزارة.

أشارت بجانبها ، إلى إستمرار التنسيق بين القطاع والمجلس وكافة الشركاء على مدار الفترة المخصصة ; لإعداد الإستراتيجية القومية للزواج المبكر، والتي سوف يتم تضمينها في الإستراتيجية الأكبر للسكان والتنمية التي سوف يقوم المجلس أيضاً بإعدادها والإنتهاء منها في عام  2014 و التي ستدرج في خطة الدولة للتنمية للفترة 2015-2030 .

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