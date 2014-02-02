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فيلم كابتن فيليبس يفوز بـ”رابطة السيناريو”

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فيلم كابتن فيليبس يفوز بـ”رابطة السيناريو” فيلم كابتن فيليبس يفوز بـ”رابطة السيناريو”

ارشيفية

حصل كاتبًا فيلمي “هير” و”كابتن فيليبس”على جائزتي رابطة كتاب السيناريو الأميركية وهو مؤشر قوي على النجاح في فئة السيناريو في منافسات الأوسكار التي يقام حفل توزيع جوائزها خلال شهر.

وفاز سبايك جونز بجائزة أفضل سيناريو كتب خصيصًا للسينما عن فيلم “هير” الذي تدور أحداثه عن رجل يعيش علاقة رومانسية مع برنامج لتشغيل الكمبيوتر يتفاعل معه بحسب ما أفادت سكاي نيوز عربية.

وقال جونز (44 عاما) الذي أخرج الفيلم أيضا عند تسلمه الجائزة: “إنه تكريم كبير من الكتاب، اعتقد أنها جائزة عن الألم. إنه ألم معين يعرفه الكتاب يتمثل في ارتفاع وانخفاض الروح المعنوية عندما يقضي ساعات طويلة بمفرده ليكتب العمل الدارمي”.

وفاز الكاتب بيلي راي بجائزة أحسن سيناريو مأخوذ عن عمل أدبي عن فيلم “كابتن فيليبس” الذي يستلهم أحداثه من حادث خطف قراصنة صوماليين لسفينة شحن.

والفيلم مأخوذ عن كتاب ريتشارد فيليبس الذي صدر في 2010 بعنوان (آيه كابتن ديوتي) عن هذه الأزمة.

وقال راي عند تسلمه الجائزة “أدين بالكثير لكابتن ريتشارد فيليبس الذي اجتاز شيئا أعلم أنه كان ليقضي علي لو كنت مكانه”.

وأضاف “الحقيقة أن كابتن فيليبس هو الذي كتب هذه القصة أنا أعدت صياغتها وحسب”.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها جونز وراي بجوائز رابطة كتاب السينما.

ولا يعتبر فيلما “هير” و”كابتن فيليبس” من متصدري سباق الأوسكار في فئة أحسن فيلم، ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في الثاني من مارس.

وكان من اللافت غياب فيلمي (12 عاما من العبودية) و”فيلومينا” عن ترشيحات الرابطة هذا العام على الرغم من ترشيحهما لجائزة أحسن سيناريو مأخوذ عن عمل أدبي في منافسات الأوسكار.

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