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الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد ساحق ليس له حدود جغرافية على أي عدوان أمريكي

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الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد ساحق ليس له حدود جغرافية على أي عدوان أمريكي الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد ساحق ليس له حدود جغرافية على أي عدوان أمريكي

الحرس الثوري الإيراني-ارشيفية

توعد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي بشن رد ساحق ليس له حدود جغرافية في حال شنت الولايات المتحدة أي عدوان ضد إيران، واعتبر القدرات العسكرية الإيرانية سندا عظيما وراسخا للسياسة الخارجية والفريق النووي.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية اليوم الأحد عن سلامي قوله إن “قوات الحرس الثوري رصدت جميع نقاط انطلاق عمليات العدو في المنطقة في أي مستوى وحجم ومكان، وهى تحت مرمى نيراننا”.

وأضاف المسئول العسكري الإيراني أنهم بحثوا وحللوا الاستراتيجية العسكرية الأمريكية وقمنا بتشكيل قدراتنا العسكرية ولقد حددنا النقاط التي من شأنها أن تحدث صدمة في داخل الولايات المتحدة.

 

أ ش أ

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