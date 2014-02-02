مقتل موظف في وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية في هجوم مسلح غربي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بأن موظفا يعمل في وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية لقى مصرعه في هجوم مسلح جنوب غربي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر – فى تصريح له – أن مسلحين مجهولين هاجموا صباح اليوم بأسلحة كاتمة للصوت موظفا حكوميا يعمل في وزارة العلوم والتكنولوجيا جنوب غربي بغداد مما أسفر عن مقتله في الحال.

وأضاف أن “قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث وطوقته، فيما نقلت سيارة إسعاف جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي”.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت صباح اليوم مقتل موظف في مصرف الرافدين بهجوم مسلح نفذه مجهولون بمنطقة جسر ديالى القديم جنوب شرقي بغداد، فيما أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في قضاء التاجي شمالي بغداد.

أ ش أ