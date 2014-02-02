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وزيرة الصحة تلتقى أحد مكتشفى عقاقير "فيروس سى" الجديدة

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وزيرة الصحة تلتقى أحد مكتشفى عقاقير "فيروس سى" الجديدة وزيرة الصحة تلتقى أحد مكتشفى عقاقير "فيروس سى" الجديدة

استقبلت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الدكتور طارق حسانين استشارى الجهاز الهضمى والكبد بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد مكتشفى عقاقير علاج فيروس سى الجديدة، والذى يزور الآن، وذلك بمقر الديوان العام للوزارة، حيث تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد دورات تدريبية للأطباء المصريين تحت إشراف حسانين، فى العلاج بالإنترفيرون، كذلك العلاج بالأدوية الجديدة، وأن يستمر التواصل بين الوزارة وحسانين وعدد من الأطباء المصريين المتخصصين فى أمراض الكبد بالخارج لتفعيل التعاون العلمى والتدريب فى هذا المجال مع أطباء وزارة الصحة.

كما ناقش الاجتماع وضع مرض الالتهاب الكبدى الڤيروسى سى فى مصر وبدائل العلاج المتاحة، والأنواع الجديدة من الأدوية التى تم الإعلان عنها أو لازالت قيد التطوير والتسجيل فى دول العالم المختلفة، حيث أكد حسانين أنه يأتى لهذا اللقاء الأول بعد أن لمس بنفسه الجهود التى تبذلها وزارة الصحة للتفاوض مع الشركات العالمية للحصول على أحدث العلاجات العالمية بأفضل الأسعار الممكنة، وكذلك النتائج التى خرج هو بها بعد تجربة هذه الأنواع من الأدوية على المرضى فى الولايات المتحدة.

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