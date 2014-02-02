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محامي يتنازل عن عضويته بالحرية والعدالة بمحضر رسمي بسوهاج‎

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محامي يتنازل عن عضويته بالحرية والعدالة بمحضر رسمي بسوهاج‎ محامي يتنازل عن عضويته بالحرية والعدالة بمحضر رسمي بسوهاج‎

 

حزب الحرية والعدالة

تقدم محامي بسوهاج بتحرير محضر رسمي للتنازل عن عضويته بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان والتبرأ من سياسة الحزب التي انتهجت سياسة تضر بالسلم الاجتماعي وتهدد الامن القومي لمصر على حد قوله.

تلقي اللواء إبراهيم صابر, مدير أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة ثان سوهاج بتقدم بسري محمد حلمي 64 محامي ويقيم شارع النصر بتحرير محضر رسمي بالتخلي عن عضويته في حزب الحرية والعدالة لخروج الحزب عن إطار العمل السياسي، وتم التنسيق وفرع الأمن الوطني.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 452 إداري القسم لسنة 2014 وأخطرت النيابة للتصرف.

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