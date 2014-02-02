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“أبو زيد” يشارك فى افتتاح دورة الألعاب للأندية للسيدات بالإمارات

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“أبو زيد” يشارك فى افتتاح دورة الألعاب للأندية للسيدات بالإمارات “أبو زيد” يشارك فى افتتاح دورة الألعاب للأندية للسيدات بالإمارات

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد طاهر أبو زيد وزير الرياضة ، ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزارة الشباب والرياضة العرب، على الطائرة المصرية متجهاً إلى الشارقة في زيارة إلي الإمارات ، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات .

وتقام دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2014 تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى حرم حاكم الشارقة ورئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيسة نادى سيدات الشارقة .

يقوم أبو زيد على هامش افتتاح الدورة عقد جلسات مع المسؤولين فى الإمارات بالمجال الرياضى ، لبحث سبل التعاون الرياضى بين البلدين والاستفادة من الإمكانيات المتاحة للارتقاء بالرياضة العربية .

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