“أبو زيد” يشارك فى افتتاح دورة الألعاب للأندية للسيدات بالإمارات

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد طاهر أبو زيد وزير الرياضة ، ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزارة الشباب والرياضة العرب، على الطائرة المصرية متجهاً إلى الشارقة في زيارة إلي الإمارات ، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات .

وتقام دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2014 تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى حرم حاكم الشارقة ورئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيسة نادى سيدات الشارقة .

يقوم أبو زيد على هامش افتتاح الدورة عقد جلسات مع المسؤولين فى الإمارات بالمجال الرياضى ، لبحث سبل التعاون الرياضى بين البلدين والاستفادة من الإمكانيات المتاحة للارتقاء بالرياضة العربية .