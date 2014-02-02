أهالي الضحايا يطالبون بالقصاص في الذكري الثامنة لحادث عبارة السلام 98

تمراليوم الاحد 2 فبراير ، الذكري الثامنه علي وقوع أكبر كارثة بحرية في مصر ، وهي غرق العبارة السلام 98 في مياه البحر الأحمر خلال رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلي ميناء سفاجا ، وعلي متنها 1415 راكب من المصريين ، والعرب توفي منهم 1032 راكب.

يذكر أن نحو 388 راكب نجوا من الموت إلا أن المتهم الرئيسي مازال هاربا وتم الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية ضد اثنين من المتهمين بسقوط المدة .

لم ينس أهالي واقارب الضحايا والمفقودين هذا التاريخ و مازال يراودهم الامل طوال هذه السنوات الثمانية الماضية في عودة المفقودين الذين يؤكدون أنه تم اختطافهم من جانب أجهزة الامن ومالك العبارة.

أكد، الدكتور محمد عبد الحليم من الاهالي الذين فقدوا زوجته وابناءه، أنه لايمكنه نسيان هذه الكارثة وأن أهم المطالب هو إعادة فتح التحقيق من جديد من جانب النائب العام في القضية .

وناشد “عبدالحليم” ، جميع أجهزة الدولة بإعادة فتح ملف غرق العبارة السلام 98 من جديد.