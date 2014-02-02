ضبط 8 من الإخوان بتهمة الاعتداء على سيارة شرطة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 8 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي لقيامهم بالاعتداء على سيارة شرطة حال مشاركهتم في إحدى التظاهرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من إلقاء القبض على 8 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، لقيامهم بالاعتداء على إحدى سيارات الشرطة التابعة لإدارة قوات الأمن بالخانكة أثناء مشاركتهم في مظاهرة بشارع مرسى بدائرة قسم شرطة الخانكة ضد الجيش والشرطة، مما أدى إلى حدوث تلفيات بسيارة الشرطة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

أ ش أ