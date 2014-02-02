أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 8 من الإخوان بتهمة الاعتداء على سيارة شرطة بالقليوبية

Google+ Print
ضبط 8 من الإخوان بتهمة الاعتداء على سيارة شرطة بالقليوبية ضبط 8 من الإخوان بتهمة الاعتداء على سيارة شرطة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 8 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي لقيامهم بالاعتداء على سيارة شرطة حال مشاركهتم في إحدى التظاهرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من إلقاء القبض على 8 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، لقيامهم بالاعتداء على إحدى سيارات الشرطة التابعة لإدارة قوات الأمن بالخانكة أثناء مشاركتهم في مظاهرة بشارع مرسى بدائرة قسم شرطة الخانكة ضد الجيش والشرطة، مما أدى إلى حدوث تلفيات بسيارة الشرطة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا