ضبط طالب أزهري بشبرا بتهمة حيازة 9 قنابل يدوية أثناء مسيرة للإخوان

تحقق النيابة العامة بشبرا الخيمة مع طالب بالإعدادية الأزهرية بشبرا الخيمة بحوزته 9 قنابل يدوية محلية الصنع وكباس محلي لإطلاق طلقات الخرطوش ، و قناع أسود من القماش ، وكمامة ، ونظاره جلديه ، وواقى خرطوش.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين ضبط عبد الرحمن أحمد أمين عبد الله 15 سنه طالب بالصف الثالث الإعدادي بمعهد شبرا الخيمه الازهرى أثناء مشاركته في مسيرة لجماعة الاخوان الإرهابية والتيارات المؤيده لها أمام مسجد الدالى الكائن بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمه ، رددو خلالها الهتافات المضادة للقوات المسلحه والشرطة.

ضُبط مع المتهم ، حقيبة مدرسيه و بداخلها المضبوطات ، إضافة إلى بوستر كبير به صورة نصفها للمشيرعبد الفتاح السيسي ، والنصف الآخر للرئيس السابق حسني مبارك وعلم دولة إسرائيل وعلم دولة أمريكا أسفلها عبارة ” السيسي هو مبارك لحماية أمن إسرائيل وحماية الفساد وقمع المعارضة “.

وبعد مواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات لإستخدامها فى المسيرات التى تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابيه وترويع المواطنين وذلك فى مقابل مبلغ مالى يتحصل عليه عن كل مسيره يشارك بها، وأضاف بأنه تحصل على تلك المضبوطات من أحد الاشخاص لكنه لا يعلم بياناته.