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بعثة رسمية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين بالكويت

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بعثة رسمية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين بالكويت بعثة رسمية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين بالكويت

وافق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، على قيام قطاع مصلحة الأحوال المدنية، بإيفاد بعثات قانونية وفنية وأجهزة ومعدات تصوير للدول التى يتوافر بها العدد المناسب من المصريين الراغبين فى الحصول على الوثائق الرسمية الصادرة من قطاع الأحوال المدنية، حيث تقرر سفر عدد من ضباط وموظفى قطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى دولة الكويت، لمدة 8 أيام تبدأ من يوم السبت الموافق 22/2/2014، وذلك لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين المقيمين بتلك الدولة.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج وتقديم الخدمات بمحال إقامتهم دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد لاستخراج بطاقات الرقم القومى، وفى إطار سياسة وزارة الداخلية التى تهدف إلى توفير كافة الخدمات للمواطنين داخل البلاد وخارجها فى سهولة ويسر.

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مصر 365