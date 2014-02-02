أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم .. نبيل فهمى يتوجه إلى روما فى مستهل جولة أوروبية

Google+ Print
اليوم .. نبيل فهمى يتوجه إلى روما فى مستهل جولة أوروبية اليوم .. نبيل فهمى يتوجه إلى روما فى مستهل جولة أوروبية

يغادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، وزير الخارجية، نبيل فهمى، متجها إلى روما على متن الطائرة المصرية، ضمن جولة أوروبية تستغرق ٥ أيام، يستهلها بزيارة إيطاليا ثم ألمانيا ويختتمها بزيارة هولندا.

و من المقرر أن يجرى "فهمى" عده لقاءات مهمة فى الدول الثلاث مع وزراء الخارجية وأعضاء البرلمان وعدد آخر من كبار السياسيين فى هذه الدول.

وفى روما، يجرى فهمى مشاورات سياسية مع وزيرة خارجية إيطاليا، ويلتقى برئيسى لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ والنواب. كما سيناقش مع وزير التنمية الاقتصادية وأعضاء مجلس الأعمال المصرى – الإيطالى سبل تطور العلاقات التجارية بين وإيطاليا، التى تُعد أكبر شريك تجارى أوروبى لمصر، وسيدلى فهمى بعدة أحاديث مع وسائل الإعلام الإيطالية.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية فى برلين مع مستشار الأمن القومى، ويجرى مشاورات مع وزير الخارجية شتانماير، بالإضافة إلى لقاءات مع لجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاج الألمانى، كما سيلقى محاضرة أمام أحد مراكز الأبحاث فى ألمانيا، وسيدلى بأحاديث لعدة وسائل إعلام ألمانية بارزة.

كما سيلتقى الوزير فهمى فى لاهاى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندى، ويجرى مشاورات سياسية مع وزير الخارجية هناك، وسيتم الاتفاق خلال الزيارة على آلية للمشاورات السياسية بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏