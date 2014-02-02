اليوم .. نبيل فهمى يتوجه إلى روما فى مستهل جولة أوروبية

يغادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، وزير الخارجية، نبيل فهمى، متجها إلى روما على متن الطائرة المصرية، ضمن جولة أوروبية تستغرق ٥ أيام، يستهلها بزيارة إيطاليا ثم ألمانيا ويختتمها بزيارة هولندا.

و من المقرر أن يجرى "فهمى" عده لقاءات مهمة فى الدول الثلاث مع وزراء الخارجية وأعضاء البرلمان وعدد آخر من كبار السياسيين فى هذه الدول.

وفى روما، يجرى فهمى مشاورات سياسية مع وزيرة خارجية إيطاليا، ويلتقى برئيسى لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ والنواب. كما سيناقش مع وزير التنمية الاقتصادية وأعضاء مجلس الأعمال المصرى – الإيطالى سبل تطور العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا، التى تُعد أكبر شريك تجارى أوروبى لمصر، وسيدلى فهمى بعدة أحاديث مع وسائل الإعلام الإيطالية.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية فى برلين مع مستشار الأمن القومى، ويجرى مشاورات مع وزير الخارجية شتانماير، بالإضافة إلى لقاءات مع لجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاج الألمانى، كما سيلقى محاضرة أمام أحد مراكز الأبحاث فى ألمانيا، وسيدلى بأحاديث لعدة وسائل إعلام ألمانية بارزة.

كما سيلتقى الوزير فهمى فى لاهاى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندى، ويجرى مشاورات سياسية مع وزير الخارجية هناك، وسيتم الاتفاق خلال الزيارة على آلية للمشاورات السياسية بين البلدين.