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اليوم.. وزير الصناعة يطير لباريس لبحث زيادة استثمارات فرنسا بمصر

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اليوم.. وزير الصناعة يطير لباريس لبحث زيادة استثمارات فرنسا بمصر اليوم.. وزير الصناعة يطير لباريس لبحث زيادة استثمارات فرنسا بمصر

يغادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك فى زيارة تستغرق يومين، بهدف نقل صورة صحيحة عما يحدث فى ، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الفرنسى فى الاقتصاد المصرى.

وسوف تتناول المباحثات مع الجانب الفرنسى سبل تعميق وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، والتركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجارى بين البلدين.

ومن المقرر أن يجرى وزير التجارة والصناعة، خلال الزيارة، سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين الفرنسيين، من بينهم وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك، والتى من المنتظر أن يتم خلالها بحث العلاقات الاقتصادية وسبل زيادة التجارة بين البلدين، خاصة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية، كما سيتناول الاجتماع مناقشة نشاط الشركات الفرنسية العاملة فى مصر ودعوة الفرنسية إلى حث الشركات الفرنسية على زيادة حجم استثماراتها فى مصر، خاصة فى القطاع الصناعى.

كما يلتقى الوزير مع آرنو مونبور وزير التنمية الإنتاجية، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة الاستفادة من الخبرة الفرنسية فى زيادة الإنتاجية العاملين والتعاون فى مجال تدريب وتأهيل العمالة.

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مصر 365

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