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مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سياره بطريق الجيش بالمنيا

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مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سياره بطريق الجيش بالمنيا مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سياره بطريق الجيش بالمنيا

انقلاب-سيارة1 – ارشيفية

شهد طريق الجيش بالمنيا حادث انقلاب سياره ملاكي أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة أخر .

ورجحت المعاينة المبدئية إنقلاب السيارة ووقوع الحادث بسبب انفجار أحد الإطارات وتم نقل المتوفيين والمصاب للمستشفي العام ببني مزار تحت تصرف النيابه العامة.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجده بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الجيش عند مدخل الشيخ فضل بمركز بني مزار، وعلي الفور انتقل العقيدين عصام الخضري رئيس فرع البحث الجنائي وعصام زين وكيل فرع البحث والمقدم عصام أبو الفضل رئيس مباحث بني مزار تبين انقلاب السيارة رقم 5862 ه- س- ج ” ملاكي” ماركه هيونداي وعثر بداخلها علي 18 الف جنيه وطبنجه مللك قائدها.

ونتج عن الحادث مصرع مريان نشأت 27 سنه صيدلانية وإصابه زوجها ايمن جاد طبيب صيدلي ومصرع كلاً من طفليهما كيريس أيمن عامين وشقيقته سيلينيا 5 سنوات , وجاد نجيب , وزوجته ” والدي الزوج”.

تم نقل المصاب والمتوفين لمشرحه مستشفي بني مزار العام وانتقل رجال المرور لرفع اثار الحادث وتحرر محضرا بالحادث واخطرت النيابه العامه للتحقيق.

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