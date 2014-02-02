سلطان بن سلمان يترأس الاجتماع السابع للجنة التوجيهية لمركز التراث العمراني الوطني

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، رئيس اللجنة التوجيهية لمركز التراث العمراني الوطني الثلاثاء الماضي الاجتماع السابع للجنة بمقر الهيئة بالرياض.

وثمنت اللجنة في مستهل اجتماعها صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرا بالموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي يأتي امتداداً لسلسلة القرارات السامية والرعاية الكريمة التي أولتها الدولة للتراث الوطني مما جعله مشروعاً وطنياً يحظى باهتمام جميع القطاعات بالدولة ويسهم فيه المواطن والمستثمر.

ونوهت اللجنة بالتحول الكبير الذي شهدته المملكة في نظرة المجتمع للتراث العمراني والاسهام في حمايته وتنميته والاستثمار فيه، مؤكدة أن القرار سيدعم أعمال ومشاريع تطوير التراث العمراني الوطني على مستوى المواقع وتسريع ترميمها وتطويرها وفتحها للمواطنين.

وأكدت اللجنة أن أهمية هذا المشروع تنبع من كونه يحمل اسم رجل التراث الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي تحققت في عهده الزاهر الكثير من المنجزات في كافة الأصعدة وأصبح التراث العمراني قضية وطنية، ومصدر اعتزاز لكل مواطن، وباتت الكثير من المواقع والمباني التراثية ورش عمل للمشاريع التطويرية والفعاليات السياحية والثقافية، ويتزايد دورها كمساهم هام في الاقتصادات المحلية.

وأشادت اللجنة بالنجاح الذي حققه ملتقى التراث العمراني الوطني الثالث الذي اختتم أعماله مطلع هذا العام في المدينة المنورة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية وما شهده من تفاعل من الجهات والمسؤولين والمجتمعات المحلية في المنطقة، وما أطلق خلاله من مبادرات وافتتح من مشاريع في المدينة المنورة والعلا وينبع، مؤكدة أن هذا الملتقى أصبح مناسبة سنوية تنتظرها مناطق المملكة للاحتفاء بالتراث العمراني وحشد الجهد للتوعية به ودعم مشاريعه وبرامجه.

وعبرت اللجنة عن تقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لاستضافة المنطقة ملتقى التراث العمراني الوطني الرابع الذي سيقام في عسير العام القادم.

كما أشادت اللجنة بإقامة مهرجان جدة التاريخية وما حققه من نجاح وإقبال كبير من المواطنين، وما شهده من مبادرات من الأمانة ورجال الأعمال والملاك، مثمنة الجهود المبذولة من قبل أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، مؤكدة على أن المهرجان هو أول خطوة لاستعادة قلب جدة لقلوب الناس.

وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات شملت أهمية الإسراع بتشكيل لجان استشارية ضمن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري وربط جميع المشاريع المتعلقة بالآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بالمشروع، كما تناول الاجتماع سير العمل في اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وناقشت اللجنة الإعداد لتنظيم ورشة عمل تقام بالتعاون مع البنك الدولي لدراسة تحفيز رجال الأعمال والملاك للاستثمار في مواقع التراث العمراني بمناطق المملكة المختلفة.

وتناول الاجتماع استعدادات جامعة حائل بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنظيم فعالية يوم التراث العالمي المزمع اقامتها في الجامعة خلال الفترة 16-17/6/1435ه الموافق 16-17/4/2014م.