انطلاق البرنامج المتكامل لتأهيل المعاقين بصرياً بجدة.. اليوم

تنظم جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية اليوم الأحد حفل افتتاح فعاليات البرنامج المتكامل لخدمات تأهيل ذوي الإعاقة البصرية في فندق جدة كروان بلازا, برعاية مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي.

وتتضمن دورة "العناية الإكلينيكية لضعف البصر" التي تستمر خمسة أيام، والكشف عن عدد من الخدمات التي تقدمها الجمعية لخدمة ذوي الإعاقة البصرية.

وقال أمين عام الجمعية محمد توفيق بلو أن البرنامج يسعى إلى تمكين أطباء العيون وفنيي البصريات من إجراء فحوصات ضعف البصر والعناية الشاملة بضعفاء البصر من خلال وصف الطرق العلاجية الحديثة للاستفادة من الإبصار السليم المتبقي لدى المعاق بصرياً، وتحديد الخطوات المتتابعة في تقويم البصر للمريض كأساس مرجعي متخصص لتشجيع العناية بضعف البصر، وتقييم مدى القدرات الوظيفية للإبصار في مجالات الحياة عن طريق توصيف المعينات البصرية التي تساعده على التكيف الأمثل.

وكشف "بلو" عن تدشين برنامج "آي سباي" لاكتشاف عيوب الإبصار المبكر لدى الأطفال المؤدية إلى إعاقة بصرية في المستقبل، والذي تشارك "إبصار" العالم من خلاله نشر أحدث الوسائل التقنية لمسوحات النظر في القرن الحادي والعشرين، مؤكداً أن هذا البرنامج الذي تتبناه الجمعية "عربياً" ضمن نشاطها في مجال مكافحة العمى الممكن تفاديه، مشيراً إلى سعى الجمعية إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإمكانية تطبيقه والاستفادة منه فيما يخص هذا البرنامج الذي يعرض لأول مرة في "منطقة الشرق الأوسط" كأحدث تقنية عالمية في مجال الاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار عند الطلاب في مراحل الدراسة الابتدائية وما قبلها.