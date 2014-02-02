أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

انطلاق البرنامج المتكامل لتأهيل المعاقين بصرياً بجدة.. اليوم

Google+ Print

    تنظم جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية اليوم الأحد حفل افتتاح فعاليات البرنامج المتكامل لخدمات تأهيل ذوي الإعاقة البصرية في فندق جدة كروان بلازا, برعاية مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي.

وتتضمن دورة "العناية الإكلينيكية لضعف البصر" التي تستمر خمسة أيام، والكشف عن عدد من الخدمات التي تقدمها الجمعية لخدمة ذوي الإعاقة البصرية.

وقال أمين عام الجمعية محمد توفيق بلو أن البرنامج يسعى إلى تمكين أطباء العيون وفنيي البصريات من إجراء فحوصات ضعف البصر والعناية الشاملة بضعفاء البصر من خلال وصف الطرق العلاجية الحديثة للاستفادة من الإبصار السليم المتبقي لدى المعاق بصرياً، وتحديد الخطوات المتتابعة في تقويم البصر للمريض كأساس مرجعي متخصص لتشجيع العناية بضعف البصر، وتقييم مدى القدرات الوظيفية للإبصار في مجالات الحياة عن طريق توصيف المعينات البصرية التي تساعده على التكيف الأمثل.

وكشف "بلو" عن تدشين برنامج "آي سباي" لاكتشاف عيوب الإبصار المبكر لدى الأطفال المؤدية إلى إعاقة بصرية في المستقبل، والذي تشارك "إبصار" العالم من خلاله نشر أحدث الوسائل التقنية لمسوحات النظر في القرن الحادي والعشرين، مؤكداً أن هذا البرنامج الذي تتبناه الجمعية "عربياً" ضمن نشاطها في مجال مكافحة العمى الممكن تفاديه، مشيراً إلى سعى الجمعية إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإمكانية تطبيقه والاستفادة منه فيما يخص هذا البرنامج الذي يعرض لأول مرة في "منطقة الشرق الأوسط" كأحدث تقنية عالمية في مجال الاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار عند الطلاب في مراحل الدراسة الابتدائية وما قبلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية