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قيادى سلفى: الإخوان تجاهلت موقعة الجمل خلال حكمها وتتاجر بها الآن

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قيادى سلفى: الإخوان تجاهلت موقعة الجمل خلال حكمها وتتاجر بها الآن قيادى سلفى: الإخوان تجاهلت موقعة الجمل خلال حكمها وتتاجر بها الآن

قال الشيخ سامح عبد الحميد القيادى بالدعوة السلفية، إن موقعة الجمل هى نقطة فارقة فى ثورة 25 يناير، بل لعلها السبب المباشر فى زوال نظام مبارك، وقد سقط ضحايا أبرياء فى تلك الحادثة نتيجة الهجوم بالجمال وإطلاق النار العشوائى، وذلك لإرغام الثوار على ترك الميدان.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "كنا نأمل أن تتم محاكمة عادلة لمن تسبب فيها أيام حكم مرسى، ولكن العجيب أن جماعة الإخوان تجاهلتها خلال فترة حكمها، والآن تستغل مثل هذه المناسبات لتوظيفها فى استمرار المظاهرات وزيادة حدة التوتر بالشارع المصرى، والمتاجرة بدماء الشهداء".

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