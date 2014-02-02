نيابة عن خادم الحرمين .. الأمير مقرن يرعى المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل

«متوالي» في يومه الذهبي يجدد ارتباط (الأبيض) بكأس خادم الحرمين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله –رعى صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.. المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأسي خادم الحرمين الشريفين لخيلي الانتاج والمستورد بالاضافة الى كؤوس وجوائز مالية مقدمة للخيالة السعوديين المتمرنين بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية مساء أمس بحضور أمير منطقه الرياض الأمير خالد بن بندر ونائبه الأمير تركي بن عبدالله، وبعد نهاية الشوط التاسع توج النائب الثاني الأمير متعب بن عبدالله بكأس الملك للانتاج إثر فوز الجواد (متوالي) كما توج سموه الأمير سلطان بن محمد بكأس خادم الحرمين للمستورد عقب فوز الحصان (سيرجاد).

(متوالي) بطل الكأسين

جدد اسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ارتباطه التاريخي العريق بكأس خادم الحرمين الشريفين للانتاج بواسطة الحصان الرائع (متوالي) الذي كان آخر الابطال المتواجدين في الموسم الماضي بفوزه بكأس الملك عبدالعزيز ليقدم نفسه كبطل قادم بقوة لساحة المجد وأكد ذلك أمس في سباقه الكبير على كأس خادم الحرمين حيث استحثه خياله اللامع أوسبينا للصدارة قبل ال 800م الاخيرة وتجاوب معه ببراعة ليواصل انطلاقته الذهبية بخفة ورشاقة مدعومة بخطى واثقة بحثت عن الانجاز الثاني الكبير لهذا الجواد البطل. ونجح (متوالي) في النهاية بتحقيق الآمال المعقودة عليه لحسم السباق في مرحلته الأخيرة لمصلحة الاسطبل(الأبيض).

وكان سيناريو السباق قد بدأ بأخذ الطليعة من جانب الحصان الأزرق (محتكم) وفرس الأبيض (أمنية) في المرحلة الأولى ثم بدأ تقدم (متوالي) مع حصان الأحمر (مدين) لكن النفس التنافسي الطويل لدى (متوالي) ساهم في تقدمه وانفراده بالصدارة قبل بلوغه (الكوع) الاخير وتقدم لخط النهاية بفارق من الأطوال عن (مدين) الذي حل ثانياً تلاه (النفور) ثم الفرس (تستحق) رابعاً و (وردة نوفا) خامساً.

الذهبي (سيرجاد).. عالمي بديتوري!

في الشوط التالي على كأس الملك للمستورد للفئة الأولى 2400م كأنت الأنظار والترشيحات منصبة على حامل اللقب(صيرور) للفوز بعد شهر من تتويجه بكأس ولي العهد لهذا الموسم لكن الاسطبل الأزرق لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير كان له رأي آخر في هذا السباق بقيادة مهندس إنجازاته وباني أمجاده الأمير سلطان بن محمد حين استقدم الجوكي العالمي (فرانك ديتوري) ليمتطي صهوة جواده (سيرجاد) الذي كان بعيداً عن الترشيحات إلا من ثقة مالكه أبو نايف الذي راهن سراً على نجاح حصانه في قيادة الاسطبل الازرق الى منصات التتويج لكأس خادم الحرمين بعد 5 مواسم من الغياب. وبالفعل لم يخيب البطل (سيرجاد) ظن سلطان بن محمد حين زرع الفرحة العريضة بين جوانح محبي الأزرق الذين حضروا سباق الأمس وصفقوا له كثيراً ولمالكه أبو نايف وهو يتقدم لاستلام كأسه الذهبي الغالي من يد راعي المهرجان الأمير مقرن بن عبدالعزيز مسجلاً البطولة ال14 للأزرق في تاريخ هذه المسابقة التي بدأها بالبطل (سلطان الميدان) عام 1388ه وكانت الأخيرة بواسطة البطل (خريمس) 1429ه ليثبت اسطبل أبناء الامير محمد بن سعود الكبير انه الرقم الصعب في معادلة البطولات الفروسية التاريخية من خلال حضوره المؤثر وبطولاته الخالدة.

الفريدي بطلاً لكأس الملك للخيالة

قبل شوطي الكأسين الغاليين أقيم السباق السنوي المنتظر للخيالة الوطنين على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة المتمرنين والهدية عبارة عن سيارة فورد لينكون نافيجيتور 2014 وكانت مسافة الشوط 2000م وجائزته المالية بجانب الهدية 220 ألف ريال وانتهى بفوز الخيال عبدالعزيز الفريدي على صهوة الجواد (معاند الخيل) لأبناء محمد الطيار وحل ثانياً الخيال ريان الطويرش بالجواد (سنيور) لعامر كاظم المسيعيد فيما احتل المرتبة الثالثة الخيال محمد الميموني بالجواد (زريف) لفايز رشيد المطيري.