ما جمعه مسرح the voice فرّقه كاظم الساهر!

مع بدء الحلقة الأولى من "مرحلة المواجهة" في برنامج "ذا فويس"، بموسمه الثاني، كان جلياً أن الإختيار بات أصعب من ذي قبل، حيث اضطر المدربون بصعوبة كبيرة لتفضيل مشترك على آخر. وسيكون على المدربين الأربعة استبعاد نصف أعضاء فريقهم ممن اختاروهم بأنفسهم وآمنوا بأصواتهم، بعد أن تتم المفاضلة بينهم بمواجهات ثنائية أو ثلاثية.

كاظم يفرّق الشقيقتين

ما جمعه مسرح the voice بين الشقيقتين هالة وحنين القصير من سوريا، فرّقه الفنان كاظم الساهر باستبعاده حنين وعدم انتقالها لمرحلة البثّ المباشر، ما اعتبره البعض على مواقع التواصل الإجتماعي ظلماً لحق بحنين وبأنها كانت الأجدر في البقاء، ما طرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ترك حنين البرنامج بسبب بقاء شقيقتها هالة في البرنامج وهي من فريق الفنان عاصي الحلاني.

كما رأى الكثيرون أن أداء حنين كان أفضل بكثير من منافسها مهفان من العراق، واستغربوا اختيار كاظم للأخير، فهل كان اختيار كاظم بناء على طلب إدارة البرنامج لاسيما وأنه كان من أكثر المعجبين بصوت حنين ويقول:"إن صوتها يذكرنا بالماضي". وكان يتوقع لها البقاء فترة أطول بإعطائها أغان أكثر للمراحل المقبلة، والأغرب أن أياً من المدربين الأربعة لم يتسابق لخطفها وضمها إلى فريقه بعد أن دخلت قاعدة جديدة على البرنامج هذا العام تعرف بـ"مناورة الاقتناص"، حيث يتمكن من خلالها المدربون الثلاثة الآخرون من التدخل وإبداء رغبتهم في إعادة أحد المستبعدين من فريق المدرب الرابع، ما يعني عودته إلى المواجهة ولكن بإدارة مدرب جديد.

شيرين صبرت ونالت

بعد أن هددت الفنانة شيرين عبد الوهاب في الحلقة الأخيرة من مرحلة "الصوت وبس" بالإنسحاب وعدم استكمال التصوير، بسبب إعجابها بصوت المشترك محمود الترابي من المغرب، يبدو أن الحظ كان حليفها في "مرحلة المواجهة" بعد أن استطاعت أن تضمّ محمود لفريقها بعد أن استبعده صابر لصالح المشترك غياد، وكما يقول المثل "شيرين صبرت ونالت". فهل هذا مؤشر أن الفنانة أحلام ستصدق توقعاتها بأن الترابي هو من سيحمل لقب the voice لهذا العام؟

مجزرة عاصي

وصف الفنان عاصي الحلاني بأن لديه مجزرة فنية قبل صعود ثلاث متنافسات قويات هنّ: هالة وسناء ونضال، حيث اختار عاصي هالة التي سبق وأديرت لها الكراسي الأربعة من أول لحظة وهي التي تخطى الفيديو الخاص بها على موقع "يوتيوب" أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

كذلك تفضيل عاصي لها رغم أدائها المتمكّن في هذه الحلقة عرّضه للنقد لعدم اختياره سناء من المغرب التي اعتبرها البعض بأنها تملك قدرات صوتية هائلة وهي لم تكن محترفة كهالة، إلا أنها أجادت الأداء على المسرح، ما دفع بكاظم الساهر إلى خطفها من عاصي وضمّها إلى فريقه لينافس بها من جديد. وهكذا رضي الجمهور المغربي بعدم خسارتها لأنها من الأصوات التي تستحق البقاء في the voice.

إذاً، إن كانت الحلقة الأولى من"مرحلة المواجهة" قد حملت هذا الكمّ من المفاجآت لاسيما بعد ما قاله محمود الترابي اليوم لـ"سيدتي نت" في مقابلة أجريت معه في المغرب، حيث كان يقصد بالمفاجأة انضمامه لفريق شيرين بعد أن كان مع صابر، فهل سنشهد احداثاً غير متوقعة في الحلقات المقبلة؟

