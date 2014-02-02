' شهداء الأهلي ضحوا بأرواحهم من أجل تشجيع الفريق '

أ ش أ - قال محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي، أنه من حق شهداء النادى علينا تكرار مثل هذا اليوم لأنهم ضحوا بأرواحهم من أجل الزحف وراء الفريق في كل مكان وتشجيع الفريق دائما فى كل المباريات.

وأوضح يوسف فى تصريح لموقع الأهلي الرسمي، أن تكرار هذا اليوم يعتبر من حق هؤلاء الشهداء, وتكريم مجلس إداة النادي الأهلي لأسر الشهداء يحسب للمجلس حيث أن تكريمهم اليوم لاحياء ذكرى خالدة لأولادهم الذين راحوا ضحية مباراة كرة قدم.

من جهته، أكد محمد ناجي جدو مهاجم الأهلي، أن اليوم هو الذكري الأسواء له في حياته كلاعب كرة أو كإنسان حينما يتذكر عامين مضوا علي حادثة بورسعيد الأليمة التي راح خلالها 72 من مشجعي وجماهير النادي الأهلي أثناء مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي أقام اليوم السبت حفلا لتأبين الشهداء في الذكرى الثانية لرحيل 72 من مشجعيه، حيث كشف مجلس إدارة النادي برئاسة حسن حمدي عن النصب التذكاري للشهداء داخل مقر النادى بالجزيرة.