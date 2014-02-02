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انتهاء أزمة بث مباريات الدوري بين الأهلي والتلفزيون المصري

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انتهاء أزمة بث مباريات الدوري بين الأهلي والتلفزيون المصري انتهاء أزمة بث مباريات الدوري بين الأهلي والتلفزيون المصري

وافق النادي الأهلي على منح التلفزيون المصري حق بث مبارياته في الدوري الممتاز أرضي وفضائي مقابل الحصول على سبعة ملايين جنيه وشارة البث مجانا.

ووفقا لنتائج الاجتماع الذي تم بين حسن حمدي ووزير الشباب خالد عبد العزيز، بات من حق الأهلي التصرف في شارة البث وفقا لما يريده.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي قررت بيع حق البث لشركة "المستقبل" مقابل عشرة ملايين جنيه وليس 40 مليون وفقا للاتفاق السابق.

وسيقوم المارد الأحمر ببث مباريات الدوري الممتاز على قناته الخاصة، مع العمل على تطوير استوديو التقديم والتحليل للحصول على عائد أكبر من الإعلانات التجارية.

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