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وزير الأوقاف: قيادات الإخوان الهاربة يكذبون ثم يصدقون كذبهم

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وزير الأوقاف: قيادات الإخوان الهاربة يكذبون ثم يصدقون كذبهم وزير الأوقاف: قيادات الإخوان الهاربة يكذبون ثم يصدقون كذبهم

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تابع من خلال بعض وسائل الإعلام، بكثير من الحزن والأسى، اعترافات بعض الشباب المخدوع والمضلَّل والمغرَّر به، ممن أعلنوا صراحة عن تقاضيهم أموالا مقابل الفساد والإفساد والاعتداء على الجيش أو الشرطة أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، مؤكدا أن هذا المال الذى يتقاضونه مال سحت وحرام وملوث بالدماء والغدر والخيانة.

أعرب فى بيان له، عن امتعاضه وأسفه من الكذب الممنهج الذى تنتهجه قناة الجزيرة والقيادات الإخوانية الهاربة بقطر، بطريقة مكشوفة مفضوحة، لا تراعى دينا ولا وطنا ولا ضميرا إنسانيا، ولا تستحى من الله، ولا من الناس الذين يعلمون ويدركون بطلان أكاذيبهم وافتراءاتهم، فهم أشبه بمن أصابته لوثة عقلية، فصار يكذب حتى على نفسه، وربما من شدة كذبه وطمس الله على قلبه وبصيرته، صار يصدق كذب نفسه على نفسه.

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