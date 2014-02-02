«فزاع» للصيد بالصقور 2 تنطلق اليوم في دبي

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم الأحد بطولة «فزاع» للصيد بالصقور «الجزء الثاني» التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إذ الهدف من هذه البطولة حرص سمو ولي عهد دبي على الحفاظ على الموروث الشعبي والهوية الوطنية، وتشجيع الشباب على المشاركة في هذه الرياضات الشعبية.

يشارك في البطولة أكثر من 1000 طير للشيوخ والعموم والناشئين، وقد حرص أصحاب الطيور على مشاركة أفضل أنواع الطيور للفوز بهذه البطولة القوية، وستشارك الطيور بجميع فئاتها المعتادة، إضافة إلى بطولة الطيارة اللاسلكية التي ستنطلق في السابعة من صباح اليوم في منطقة الروية على طريق الإمارات (العابر سابقاً).

تشجيع

وقالت سعاد إبراهيم، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان لإحياء التراث، «إن هذه البطولة تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، راعي جميع بطولات «فزاع»، وحرص سموه على تنظيمها، بالرغم من أن المركز قد انتهى منذ أسبوعين من البطولة الأولى التي شهدت منافسات قوية بين الطيور وأصحابها، لذا كانت رؤية سموه تنظيم هذه البطولة الثانية بنظام البطولة الأولى دون تغيير، وذلك لحرص سموه على تشجيع الشباب والناشئين على المشاركة في هذه الرياضات الشعبية، للحفاظ على الموروث الشعبي والهوية الوطنية الإماراتية».

وأوضحت سعاد إبراهيم «أن البطولة ستنطلق صباح اليوم في السابعة بمسابقة الطيارة السلكية للعامة، وفي المساء تنطلق مسابقة التلواح بفئة بيور جير فرخ + قرموشه فرخ شيوخ، وفي صباح الغد الاثنين تنطلق مسابقة الطيارة اللاسلكية للشيوخ، بينما في المساء تنطلق مسابقة فئة بيور جير جرناس + قرموشه جرناس شيوخ، وفي يوم الثلاثاء تواصل بطولة الطيارة اللاسلكية للعامة منافساتها في السابعة صباحاً، وفي المساء مسابقة التلواح لفئة جير شاهين جرناس + فرخ شيوخ».

وتضيف سعاد إبراهيم «أما يوم الأربعاء، فتواصل منافسات الطيارة اللاسلكية للشيوخ، وفي المساء تواصل مسابقة التلواح منافساتها مع فئة جير تبع جرناس + فرخ - شيوخ، وفي يوم الخميس تواصل منافسات الطيارة اللاسلكية شيوخ في الصباح، وأما في المساء فتنطلق مسابقة التلواح للناشئين مع فئة تبع وحش، وفي يوم الجمعة تواصل في الصباح منافسات الطيارة اللاسلكية شيوخ، وفي المساء تواصل منافسات الناشئين مع فئة تبع جير».

وفي يوم السبت الثامن من فبراير، تواصل البطولة منافساتها مع فئة بيور جير فرخ وجرناس + قرموشة فرخ وجرناس على 4 أشواط، وكذلك مع فئة جير شاهين فرخ وجرناس العامة على شوطين، وفي يوم الأحد منافسات فئة جير تبع فرخ وجرناس العامة على شوطين، ويوم الاثنين منافسات فئة شاهين جرناس + فرخ على شوطين، ويوم الثلاثاء منافسات فئة حر جرناس + فرخ على شوطين، أما يوم الأربعاء فستكون مخصصة لفئة شاهين - الخليجيين فرخ وجرناس على شوطين، ويوم الخميس تم تخصصيه لفئة حر - الخليجيين فرخ وجرناس على شوطين، بينما سيكون نهائي الشيوخ (التلواح) يوم الجمعة، ويوم السبت سيكون النهائي للعموم.

بطولة النخبة

أفادت سعاد إبراهيم «سيتم تأهيل 5 طيور من كل فئة في النهائيات، سواء للشيوخ أو للعامة، وذلك للمنافسات على بطولة النخبة التي سيتم تحديدها بعد انتهاء البطولة».

ومن جانبه، أكد دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، استعداد اللجنة لهذه البطولة وتكثيف الجهود لإنجاحها، مشيراً إلى أن هذه البطولة تأتي في إطار حرص سمو ولي عهد دبي على الحفاظ على حركة بطولات الصيد بالصقور، لتشجيع الشباب على المشاركة في مثل هذه البطولات، حفاظاً على الموروث الشعبي الإماراتي.